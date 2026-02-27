¿Ya es más barato? Panamá y Puerto Rico le pisan los talones a San Andrés y Cartagena en precios turísticos por caída del dólar

Viajar fuera del país ya no es, necesariamente, más costoso que hacer turismo interno. En medio de una mayor conectividad aérea y una volatilidad del dólar, varios destinos del Caribe y América Latina están entrando en el radar del viajero colombiano no solo por experiencia, sino por precio. De hecho, en 2025 las salidas de colombianos al exterior crecieron 4,3% y alcanzaron 5,8 millones de viajeros, según la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato). Solo entre enero y septiembre, 159.134 colombianos viajaron a Ecuador. Y mientras Estados Unidos y España siguen liderando, los mayores crecimientos se dieron en destinos regionales como Brasil (49,8%), Panamá (21,8%), República Dominicana (16,5%) y Perú (21,6%). Detrás de ese comportamiento hay un factor clave: el precio final del viaje, especialmente en países dolarizados. En muchos casos, cuando se suman tiquetes, hotel, alimentación y actividades, destinos internacionales como Jamaica, Panamá, Ecuador y Puerto Rico están resultando competitivos frente a plazas tradicionales como Cartagena o San Andrés. Le puede interesar: Turismo ya es el segundo sector que genera más divisas en el país, con US$11.000 millones

Panamá: conectividad y compras

Panamá se ha consolidado como uno de los destinos regionales con mayor crecimiento para los colombianos. El aumento del 21,8% en 2025 refleja no solo cercanía geográfica, sino también alta frecuencia aérea y una oferta que combina playa, ciudad y compras. En muchos casos, los tiquetes pueden encontrarse a precios similares —e incluso inferiores en temporada baja— a los de San Andrés, especialmente saliendo desde Bogotá, Medellín o Cali. Además, la corta duración del vuelo permite viajes de fin de semana largo, lo que amplía el perfil del viajero.

Ecuador: cercanía, frontera y competitividad cambiaria

Para Ecuador, Colombia es el segundo bloque de visitantes más importante después de Norteamérica. El viceministro de Turismo, Mateo Estrella, reconoce que aún existe un déficit —viajan más ecuatorianos a Colombia que colombianos a Ecuador—, pero el flujo va en aumento. “El factor cambiario ha jugado a favor. Aunque Ecuador está dolarizado, la apreciación del peso frente al dólar ha hecho más competitivo el viaje”, señaló el viceministro. Un paquete de una semana en el Ecuador continental puede encontrarse entre 500 y 800 dólares por persona. Además, la facilidad de acceso terrestre desde el sur del país y vuelos de apenas una hora entre Quito y Bogotá fortalecen la dinámica. “Es un destino cercano, culturalmente afín y diverso”, señalan operadores turísticos ecuatorianos, que destacan la posibilidad de combinar Amazonía, Andes y playa en trayectos cortos. Lea más: ¿Por qué Puerto Rico se convirtió en el destino emergente favorito de los colombianos en 2025?

Puerto Rico: el efecto cultural y la ventaja migratoria

Puerto Rico también está capitalizando un momento cultural y turístico favorable. Eventos masivos, festivales y una mayor visibilidad internacional han disparado el interés. Para los colombianos con visa estadounidense, el ingreso es más sencillo al tratarse de un territorio de EE. UU., lo que elimina trámites adicionales. Además, la competencia aérea ha permitido encontrar paquetes atractivos frente a destinos nacionales premium. La combinación de playa caribeña, oferta cultural y conectividad directa está posicionando a la isla como una alternativa real frente a San Andrés, especialmente para viajeros que buscan experiencias distintas sin que el presupuesto se dispare.

Jamaica: el todo incluido como escudo frente al dólar

En el caso de Jamaica, la apuesta está en el modelo todo incluido. Según explicó el ministro de Turismo, Edmund Bartlett, “el país ya recibe más de cuatro millones de visitantes al año y ha superado los niveles prepandemia”. Para el mercado colombiano, los paquetes con vuelo y hotel pueden encontrarse entre 900 y 1.700 dólares por persona, dependiendo de temporada y categoría. Una semana en categoría media puede oscilar entre 1.200 y 1.900 dólares, mientras que los resorts todo incluido rondan entre 250 y 450 dólares por noche. La diferencia, según el funcionario, “está en la previsibilidad: alimentación, bebidas y entretenimiento quedan cubiertos desde el inicio”. En destinos nacionales, donde el hotel no incluye comidas ni actividades, el gasto diario puede elevar significativamente el presupuesto final. Conozca también: Medellín es el segundo destino con más llegadas de turistas extranjeros a Colombia: ya suma casi un millón de visitantes en 2025

¿Está perdiendo terreno el turismo interno?