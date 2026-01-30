Keith Ellison, fiscal de Minnesota con esposa paisa, enfrenta la ofensiva migratoria de Trump

Minnesota se convirtió en las últimas semanas en el epicentro de la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump. En menos de tres semanas, dos ciudadanos estadounidenses murieron por disparos de agentes federales durante operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), hechos que desataron marchas multitudinarias, vigilias y un fuerte choque entre autoridades estatales y la Casa Blanca.
Conozca: Suspendieron a los agentes del ICE implicados en la muerte del enfermero estadounidense Alex Pretti en Minneapolis
El primer caso ocurrió el 7 de enero, cuando Renée Nicole Good, de 37 años, fue baleada durante un procedimiento federal. El segundo se registró el 24 de enero: Alex Pretti, enfermero de cuidados intensivos, también de 37 años, murió tras recibir disparos de agentes. Ambos episodios generaron cuestionamientos sobre el uso de la fuerza y alimentaron protestas que se extendieron por Minneapolis y otras ciudades del país.
El gobernador Tim Walz pidió investigaciones independientes y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, rechazó que la policía local participe en redadas migratorias. Desde Washington, Trump defendió a los agentes y acusó a las autoridades locales de no cooperar