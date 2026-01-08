Video | Masivas protestas contra ICE en EE. UU. tras el asesinato de una mujer a manos de un agente migratorio en Mineápolis

Manifestantes que protestaban por la muerte de una mujer a manos de un agente de inmigración en Minneapolis, ciudad del medio oeste de Estados Unidos, se enfrentaron con las fuerzas del orden, en medio de la creciente indignación por el tiroteo.
Al menos un manifestante fue detenido mientras agentes federales se enfrentaban a una gran multitud con gases pimienta y lacrimógenas.
Uno de los participantes en la protesta portaba un cartel en el que se leía “ICE = asesino”, en alusión al servicio de inmigración y control de aduanas.