Leandro Tulia, exentrenador de medallista olímpica, fue condenado a seis años y medio de prisión por abuso sexual

La justicia de Argentina condenó a seis años y medio de prisión al exentrenador de la medallista olímpica de vela Eugenia Bosco por abuso sexual, informó este viernes 19 de diciembre una fuente judicial.
Le puede interesar: Video | Padre llevó una foto de su hijo, víctima del accidente de los estudiantes en Remedios, para que disfrutara a la distancia el clásico paisa
Leandro Tulia trabajó más de dos décadas en el Yacht Club Olivos, en el norte de Buenos Aires, adonde Bosco entrenaba junto con otros niños de 6 a 15 años.