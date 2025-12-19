Leandro Tulia, exentrenador de medallista olímpica, fue condenado a seis años y medio de prisión por abuso sexual

La justicia de Argentina condenó a seis años y medio de prisión al exentrenador de la medallista olímpica de vela Eugenia Bosco por abuso sexual, informó este viernes 19 de diciembre una fuente judicial. Le puede interesar: Video | Padre llevó una foto de su hijo, víctima del accidente de los estudiantes en Remedios, para que disfrutara a la distancia el clásico paisa Leandro Tulia trabajó más de dos décadas en el Yacht Club Olivos, en el norte de Buenos Aires, adonde Bosco entrenaba junto con otros niños de 6 a 15 años.

Leandro Tulia fue entrenador en el Yacht Club Olivos, en el norte de Buenos Aires. FOTO: AFP y redes sociales Leandro Tulia

Permaneció en su cargo hasta febrero pasado, cuando fue arrestado. Después fue condenado por tres casos de “abuso sexual simple calificado por la guarda” de menores de edad. “No sé cómo explicarlo, pero fue algo que pasó, que no lo controlé, tenía 11 o 12 años y lo aparté de mi vida hasta hace un par de años que lo pude ver”, relató Bosco, de 28 años, al diario La Nación a comienzos de 2025 cuando hizo público el caso.

Bosco divulgó los hechos dos meses después de alzarse con la plata en la categoría Nacra 17 junto a Mateo Majdalani en los Juegos de París 2024. Después de que la medallista olímpica denunciara su caso, otras víctimas hicieron públicos los abusos de Tulia. Como su ciudad natal, San Pedro (norte de Buenos Aires), está a más de 150 kilómetros del club, tanto ella como otros niños dormían en la institución bajo el cuidado de Tulia.

Leandro Tulia fue capturado por las autoridades locales. Ella es la medallista olímpica de vela Eugenia Bosco. FOTO: Policía Bonarense y redes sociales @Ricardo Pristupluk