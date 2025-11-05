Maduro se compara con Taylor Swift, Karol G y Bad Bunny: “Soy más famoso”

En medio de un congreso del oficialismo transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró entre risas que se siente “más famoso” que las estrellas del pop Taylor Swift, Karol G y Bad Bunny, luego de las constantes menciones que —según dijo— recibe de los medios de comunicación estadounidenses.
El comentario se produjo en un contexto marcado por las tensiones entre Caracas y Washington, tras la creciente presencia militar de Estados Unidos en el mar Caribe.
“Uno no deja de sorprenderse, es que de verdad uno no deja de sorprenderse, y digo, soy famoso, soy más famoso que Taylor Swift en Estados Unidos, ahorita, que (la cantante colombiana) Karol G, soy más famoso que (el puertorriqueño) Bad Bunny. Tengo ganas de grabar un disco, inclusive”, expresó Maduro, provocando risas entre los asistentes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).