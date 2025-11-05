Maduro se compara con Taylor Swift, Karol G y Bad Bunny: “Soy más famoso”

En medio de un congreso del oficialismo transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró entre risas que se siente “más famoso” que las estrellas del pop Taylor Swift, Karol G y Bad Bunny, luego de las constantes menciones que —según dijo— recibe de los medios de comunicación estadounidenses. El comentario se produjo en un contexto marcado por las tensiones entre Caracas y Washington, tras la creciente presencia militar de Estados Unidos en el mar Caribe. Conozca: Maduro llama a prepararse para una eventual “lucha armada” contra Estados Unidos “Uno no deja de sorprenderse, es que de verdad uno no deja de sorprenderse, y digo, soy famoso, soy más famoso que Taylor Swift en Estados Unidos, ahorita, que (la cantante colombiana) Karol G, soy más famoso que (el puertorriqueño) Bad Bunny. Tengo ganas de grabar un disco, inclusive”, expresó Maduro, provocando risas entre los asistentes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Durante su intervención, el mandatario afirmó que aún se asombra de aparecer en medios estadounidenses y aseguró que “se creó una alarma” después de que afirmara que el pueblo venezolano es “un poderoso movimiento popular unido y armado en defensa de su derecho a la paz y a tener patria”. Lea también: Rusia confirma contacto con Venezuela ante presunta solicitud de ayuda de Maduro Maduro se describió como “un muchacho de los barrios de Caracas nacido un 23 de noviembre de 1962 y que se educó en las asambleas de la clase obrera caraqueña”, y añadió que su liderazgo “le crea tanta roncha al imperio norteamericano”.

Nicolás Maduro afirmó ser más famoso que Karol g. FOTO: Colprensa.

“¿Qué temen de mí? Si no soy yo, es un pueblo de pie, en batalla, bolivariano, chavista, dueño de su destino, que no será humillado jamás, que no será rendido jamás y que logrará vencer al imperialismo en cualquiera de las amenazas que intenten contra nuestra patria amada”, agregó.

Advertencia desde el PSUV