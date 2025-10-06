Colombianas detenidas por Israel que hacían parte de flotilla humanitaria rumbo a Gaza serán deportadas a Jordania

Las colombianas Manuela Bedoya Jaramillo y Luna Valentina Barreto Arango, quienes permanecen retenidas en Israel desde el pasado 1 de octubre tras participar en la flotilla humanitaria Global Sumud con destino a Gaza, serán deportadas este martes hacia Jordania. Bedoya regresará a Colombia, mientras que Barreto se reencontrará con su esposo en la ciudad de Amán. Ambas mujeres fueron capturadas por la Marina israelí cuando la flotilla —que zarpó a comienzos de septiembre desde Barcelona con ayuda humanitaria— fue interceptada en aguas internacionales. El convoy buscaba romper el bloqueo naval impuesto por Israel sobre la Franja de Gaza, enclave palestino que atraviesa una crisis humanitaria agravada por la guerra con Hamás. Entérese: Ellas son Manuela Bedoya y Luna Barreto, las colombianas que iban en los barcos detenidos por Israel “Celebro como nadie la liberación de Manuela Bedoya y Luna Barreto, las dos colombianas secuestradas por Israel en aguas internacionales. Esperamos que regresen sanas a sus hogares”, escribió en su cuenta de X el ministro del Interior, Armando Benedetti, al confirmar la noticia.

Situación de las activistas colombianas

El pasado viernes, la Cancillería había denunciado que las dos connacionales llevaban dos días sin comer y con acceso limitado a agua potable mientras permanecían bajo custodia israelí. Así lo reportó Cancillería al dar cuenta de una visita de funcionarios de la embajada en Tel Aviv a Bedoya y Barreto, quienes revelaron además haber sido sometidas “a procedimientos que afectaron su dignidad y bienestar físico”. “La Cancillería a través de la oficina consular en Tel Aviv, solicitó de manera inmediata a las autoridades israelíes respetar los derechos humanos de las ciudadanas y garantizarles condiciones adecuadas mientras permanecen bajo su custodia, incluyendo acceso a agua y alimentación”, precisó la cartera de Exteriores. Puede leer: ¿Cómo terminaron dos colombianas en la flotilla que llevaba ayuda a la Franja de Gaza? Señaló además que las dos colombianas firmaron un documento en el que se acogían a un procedimiento de deportación expedita, una acción que podría darse antes de 72 horas. Las familias de Bedoya y Barreto han sido informadas por la Cancillería sobre el estado de sus parientes retenidas por Israel, al tiempo que reiteraron que habrá acompañamiento hasta que queden en libertad y retornen a sus hogares.

Reclamó además la “necesidad urgente de que se respete la labor humanitaria internacional y se brinden garantías de trato digno a todos los detenidos” y reiteró su “condena al genocidio en Gaza y a la captura en aguas internacionales de una embarcación civil con ayuda humanitaria, así como de los procedimientos contrarios a los Derechos Humanos a los que han sido sometidas las dos connacionales y otros integrantes de la Flotilla”. Las deportaciones de activistas comenzaron el viernes, con más de 170 personas enviadas a distintos países de Europa, entre ellas la activista sueca Greta Thunberg.

