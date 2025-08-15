La presidenta de México rechazó “intervencionismo” tras despliegue naval de EE. UU. en el Caribe

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, rechazó cualquier forma de “intervencionismo” al ser consultada sobre el despliegue de buques de Estados Unidos en el Caribe, y aclaró que la maniobra es “en aguas internacionales”.
Según medios estadounidenses, Estados Unidos buscaría combatir con esta decisión al narcotráfico y presionar al gobierno venezolano.
Sobre este despliegue, “nuestra opinión siempre va a ser la autodeterminación de los pueblos. No solamente en el caso de México sino el caso de todos los países de América y el Caribe”, dijo la mandataria durante su conferencia matutina.
“Se colabora, se coordina, hay instancias internacionales para resolver conflictos, pero nunca el intervencionismo”, reiteró Sheinbaum, quien está en la ciudad de Chetumal (sureste), fronteriza con Belice.
La mandataria fue interrogada, por otro lado, sobre declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, en el sentido de que México y Canadá hacen lo que Washington les pide.