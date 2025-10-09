¿Se quedó sin agua antes del corte programado por EPM en el Valle de Aburrá? Esto fue lo que pasó

Sin embargo, desde la empresa de servicios públicos informaron que los trabajos van a comenzar en la tarde de este jueves y lo sucedido en la noche del miércoles se debió a que miles de personas se dedicaron a recoger agua para afrontar esta suspensión al mismo tiempo, disminuyendo la capacidad de suministro.

Aunque EPM anunció que las primeras suspensiones de agua por los trabajos en la planta de tratamiento Manantiales están previstas para comenzar a la 1:00 de la tarde de este jueves 9 de octubre, desde las 8:00 de la noche de este miércoles algunos habitantes estarían reportando cortes en el suministro. “Eso comenzaron a dejarnos sin agua antes de tiempo”, se leía en las redes sociales.

“La falta de agua está relacionada con los altos consumos que se han presentado en sectores del norte del Valle de Aburrá. En la medida en que las personas reduzcan el consumo, el nivel de los tanques irá subiendo y el agua comenzará a llegar progresivamente a las partes altas”, explicaron desde la empresa de servicios públicos.

Para evitar que se sigan presentando estas situaciones, desde EPM pidiendo a las comunidades a hacer la recolección de manera controlada y con suficiente tiempo. No se debe hacer de forma masiva en un mismo horario, ya que esto afecta la presión de las redes y el nivel de los tanques donde se almacena el agua, lo que llevaría a suspensiones desde más temprano y que podrían extenderse en el tiempo para regresar.

Entérese: ¿Daño que dejó sin agua al sur del Valle de Aburrá ocurrió en polémica obra de La Estrella?

Para realizar este almacenamiento, lo mejor es hacerlo en utensilios limpios, los cuales deben ser ubicados en lugares seguros. Incluso se pueden marcar, dependiendo del motivo para el cual van a ser utilizados. Para ello se pueden usar ollas, jarras, botellas, baldes y tanques.

Debido a esta contingencia, lo mejor es hacer uso del agua potable almacenada únicamente para acciones urgentes como la preparación de alimentos, aseo de baños y aseo personal. Para lavar vehículos o ropa, lo mejor es aplazar estas actividades hasta que se normalice el servicio completamente.

Le puede interesar: ¿Por qué casi 100.000 familias duraron más de dos días sin agua en Medellín? Algunos dicen que sacaron el líquido hasta de las quebradas

Igual, si no alcanza a recolectar agua, EPM informó que contará con 58 rutas de carrotanques en los sectores afectados, los cuales serán 48 para el sector residencial y los restantes 10 para el sector salud y grandes superficies. Para saber los recorridos de los mismos, estos se pueden ver en www.epm.com.co.