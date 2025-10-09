Polémica en la Universidad de Los Andes: Petro le respondió a estudiante que rechazó bandera palestina

El centro de la controversia surgió con una publicación de Munir Cárdenas Kadamani, estudiante de Arquitectura de la Universidad de los Andes y consejero de Planeación Local en Usaquén, conocido por su oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro. El joven criticó en su cuenta de X que el pasado 7 de octubre se izara una bandera de Palestina en el edificio Bloque C, donde funciona la Facultad de Arquitectura y Diseño. “¡Ponen una bandera de Palestina en @Uniandes! Impresionante la hipocresía: se preocupan por una guerra a 10 mil km, mientras aquí hay niños muriendo de hambre o siendo reclutados por las guerrillas. Como descendiente libanés lo digo con claridad: antes de ‘salvar’ Medio Oriente, ocúpense de salvar a Colombia”, escribió Cárdenas.

El mensaje se volvió viral y llegó hasta el presidente Gustavo Petro, quien respondió directamente al estudiante defendiendo el gesto simbólico del campus y lanzando una crítica a la indiferencia ante los conflictos humanitarios. Lea también: Lo que se sabe de la primera fase del plan de paz entre Israel y Hamás: cese el fuego e intercambio de rehenes por prisioneros “Hipocresía es no sensibilizarse ante ningún genocidio en ninguna parte del mundo, porque fueron insensibles ante el mismo genocidio en Colombia: 70.000 colombianos asesinados. Muy bien que la universidad privada de excelencia de Colombia tenga solidaridad pacífica con un pueblo bajo genocidio (sic)”, replicó el mandatario.

Las palabras de Petro provocaron una avalancha de reacciones en redes sociales. Mientras algunos celebraron su defensa de Palestina, otros lo acusaron de polarizar el debate académico y de usar su posición para responder a críticas individuales. En redes sociales, algunos usuarios señalaron que la bandera fue desplegada por el grupo @pazuniandes, un comité estudiantil dedicado a la promoción de iniciativas por la paz, que compartió imágenes del gesto acompañadas del mensaje “Palestina libre”. Hasta el momento, la universidad no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el episodio.

Contexto de las movilizaciones

El despliegue de la bandera coincidió con una jornada de marchas y caravanas en apoyo al pueblo palestino, convocadas por el Frente de Acción por Palestina, la Comunidad Palestina de Colombia y otros colectivos sociales. Las manifestaciones, realizadas el 7 de octubre, recordaron el segundo aniversario del ataque de Hamás contra civiles israelíes en 2023, que marcó el recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente.

La jornada se extendió hasta la tarde con concentraciones en universidades, caravanas en el aeropuerto El Dorado y una marcha frente a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá.

La posición propalestina de Gustavo Petro