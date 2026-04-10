Nicolás Maduro intentó comprarle misiles al régimen en Irán: los detalles del negocio

En un informe detallado del mismo año realizado por Padrino López quedó consignado que el negocio estaba más avanzado de lo que creía el gobierno norteamericano.

La información le fue confirmada al medio citado por Elliott Abrams, el enviado especial y representante de Irán y Venezuela para Estados Unidos. Pero su palabra no es la única prueba del intento de compra.

El rango de acción de los misiles negociados permitía atacar a Estados Unidos. Según el medio de aquel país llamado Político , la compra logró frenarse tras presiones del gobierno del país norteamericano de ese entonces: Donald Trump.

En medio de una crisis económica, una inflación desaforada y clamores por hambre y pobreza; la dictadura de Nicolás Maduro asignó, en 2020, 400 millones de dólares para la compra de misiles balísticos al régimen de Irán. Aquel negocio intentó hacerse con complicidad del entonces ministro de Defensa, Padrino López.

El dinero saldría de las ganancias de diferentes compañías estatales y, una vez en suelo venezolano, los misiles se operarían desde las bases navales del país. Donald Trump lo intuía, pero no tenía pleno conocimiento del plan.

Y es que, durante una alocución en el canal público, el dictador Maduro admitió que aún “no había comprado” misiles a Irán, pero lo calificó como “una buena idea”. Mientras tanto, desde la Casa Blanca se negaron a dar declaraciones sobre los hechos.

Venezuela ha mantenido durante décadas una relación cercana con Irán, en gran parte debido a la cooperación entre ambos países dentro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

La alianza viene desde Hugo Chávez. Tanto bajo su mandato como bajo el de su sucesor, Nicolás Maduro, ambos gobiernos firmaron acuerdos de cooperación y se respaldaron mutuamente frente a críticas y sanciones provenientes de Washington.

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No hay evidencia de que el gobierno de Donald Trump tuviera en cuenta la influencia iraní en Venezuela cuando capturó y sacó del poder a Maduro en enero.

No obstante, posteriormente funcionarios estadounidenses han mencionado la relación entre Venezuela e Irán como parte de los argumentos para justificar esa acción militar.

El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó en enero que la captura de Maduro impediría que Venezuela siguiera acercándose a Irán y al grupo Hezbolá en el hemisferio occidental, mientras que en marzo el secretario del Interior, Doug Burgum, sostuvo que los vínculos militares entre Caracas y Teherán representaban una amenaza directa para Estados Unidos.

Y es que, en el pasado, Venezuela le compró a Irán varios drones.

Geoff Ramsey, analista sobre Venezuela y miembro del centro de estudios Atlantic Council en Washington, le aseguró a Político que: “No es que Venezuela e Irán no estén cooperando. Sí lo están. Pero incluso Maduro entendía que acercarse demasiado a Irán era la forma más rápida de terminar en la cuerda floja”.

Ningún portavoz del gobierno venezolano quiso contestar preguntas sobre lo revelado.

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