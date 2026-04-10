¿Qué debe saber antes de comprarse un carro eléctrico?

En las principales ciudades colombianas se ven por las calles un sinnúmero de carros eléctricos, debido a que este mercado, en los últimos años, ha tenido un auge en sus ventas, lo que posiciona a Colombia como uno de los líderes en electromovilidad en toda la región.

Si es de las personas que desea cambiar su carro por un modelo nuevo, pero quiere cuidar el medioambiente, o desea ahorrar en los costos de la gasolina, debe plantearse unas preguntas previas a la compra de uno eléctrico.

¿La autonomía de mi vehículo suplirá mis necesidades? ¿Existen los suficientes puntos de carga? ¿Hay algún problema si se instala un cargador en mi casa? ¿Mi recorrido diario afectará la carga y el tiempo de espera? ¿O el mantenimiento cubre mi presupuesto actual?

Lea también: ¿Por qué crecen tanto los vehículos eléctricos en Colombia? Hay 267% más que hace un año

Estas son las preguntas que se debe hacer cada interesado en un vehículo eléctrico, para hacer parte de las 9.349 personas que ya compraron un carro de esta tecnología este año, de acuerdo con el informe mensual de la Andi y Fenalco.

Este mercado ha pisado con fuerza 2026 a nivel nacional, ya que, a comparación del primer trimestre de 2025, este segmento ha crecido más de 171% durante este año.

Las cinco marcas con mayor número de matrículas, entre enero y marzo, fueron Tesla, BYD, Chery, GAC y Chevrolet, con participaciones de mercado de 29,6%, 28,6%, 8,2%, 3,9% y 3,9% respectivamente. Tesla Modelo Y (19,2%), BYD Yuan Up (17,3%) y Tesla Model 3 (10,4%) son los modelos más vendidos.