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¿Qué debe saber antes de comprarse un carro eléctrico?

Uno de los principales factores a tener en cuenta es la autonomía del vehículo, pero también entran a discusión los puntos de carga en cada ciudad y evaluar la compra de cargadores.

  • Las preguntas que debe hacerse antes de tomar la decisión de comprar un carro eléctrico. FOTO: Cortesía
    Las preguntas que debe hacerse antes de tomar la decisión de comprar un carro eléctrico. FOTO: Cortesía
Diario La República
hace 2 horas
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En las principales ciudades colombianas se ven por las calles un sinnúmero de carros eléctricos, debido a que este mercado, en los últimos años, ha tenido un auge en sus ventas, lo que posiciona a Colombia como uno de los líderes en electromovilidad en toda la región.

Si es de las personas que desea cambiar su carro por un modelo nuevo, pero quiere cuidar el medioambiente, o desea ahorrar en los costos de la gasolina, debe plantearse unas preguntas previas a la compra de uno eléctrico.

¿La autonomía de mi vehículo suplirá mis necesidades? ¿Existen los suficientes puntos de carga? ¿Hay algún problema si se instala un cargador en mi casa? ¿Mi recorrido diario afectará la carga y el tiempo de espera? ¿O el mantenimiento cubre mi presupuesto actual?

Lea también: ¿Por qué crecen tanto los vehículos eléctricos en Colombia? Hay 267% más que hace un año

Estas son las preguntas que se debe hacer cada interesado en un vehículo eléctrico, para hacer parte de las 9.349 personas que ya compraron un carro de esta tecnología este año, de acuerdo con el informe mensual de la Andi y Fenalco.

Este mercado ha pisado con fuerza 2026 a nivel nacional, ya que, a comparación del primer trimestre de 2025, este segmento ha crecido más de 171% durante este año.

Las cinco marcas con mayor número de matrículas, entre enero y marzo, fueron Tesla, BYD, Chery, GAC y Chevrolet, con participaciones de mercado de 29,6%, 28,6%, 8,2%, 3,9% y 3,9% respectivamente. Tesla Modelo Y (19,2%), BYD Yuan Up (17,3%) y Tesla Model 3 (10,4%) son los modelos más vendidos.

¿Qué autonomía necesita mi carro para suplir mis necesidades diarias?

La autonomía es clave, ya que depende del uso (oficina-trabajo) y geografías de ciudades con subidas como Medellín, que requiere más energía.

Adriana Segura, gerente nacional comercial de BYD, explicó que se debe fijar en el consumo energético (kWh/100 km), porque los modelos con motores de imanes permanentes y sistemas de recuperación de frenada regenerativa avanzada logran mayor eficiencia en ciudad. Sin embargo, Kia agregó que se debe tener “tranquilidad” en carretera como en suburbios.

¿Existen los suficientes puntos de carga en los trayectos que hago?

Sebastián Ramírez, especialista de producto de Chery Colombia, dijo que el acceso a carga es “fundamental”, ya que la red pública local se encuentra en expansión y cada vez ofrece más opciones de carga rápida.

Segura, de BYD, destacó que se debe verificar que el vehículo admita carga en corriente continua, CC, a potencias de 60 kW a 120 kW, y que el conector sea el estándar CCS2 o el que predomine en Colombia en las diferentes electrolineras, con el fin de no tener una preocupación de “barada” por falta de carga.

¿Hay algún problema si se instala un cargador en mi casa o en mi conjunto?

Fredy Rodríguez, gerente comercial de GAC, dijo que el usuario se debe preguntar si dejan instalar un punto de carga residencial, ya que, si se vive en arriendo, es casi imposible que los dueños dejen hacer este tipo de instalación, a diferencia de una casa propia.

Sergio Valencia, gerente de producto de Kia Colombia, dijo que la “facilidad de carga es esencial”, porque es mucho mejor si la persona puede cargar preferiblemente en su casa, pero también en el trabajo o si tiene acceso a puntos dentro de su rutina.

¿De qué tiempo debo disponer para el abastecimiento de mi vehículo?

El tiempo de carga y el estilo de vida son dos variables directamente relacionadas. Ramírez, de Chery, mencionó que la carga de un vehículo eléctrico se adapta a la rutina del usuario, debido a que puede realizarse en casa durante la noche o en estaciones de carga rápida durante trayectos más largos.

En Colombia existen más de 330 puntos de carga para este tipo de carros, por lo que se debe manejar un tiempo presupuestado para recargar y así no tener complicaciones para llegar al trabajo o salir de viaje.

¿Qué costos debo tener en cuenta aparte del mantenimiento?

Adriana Segura, de la marca china BYD, dijo que se debe tener en cuenta el costo real de mantenimiento. Explicó que hay que comparar el precio de las llantas, ya que los eléctricos las desgastan más por el par instantáneo; las pastillas de freno, que duran el doble por la frenada regenerativa; y el líquido de climatización.

“Los mejores diseños integran bombas de calor en lugar de resistencias, ahorrando hasta 40% de batería en invierno”, recalcó. El crédito es clave en este aspecto, ya que estos carros pueden salir caros.

Siga leyendo: ¿Cuánto dura la batería de un carro eléctrico? Esto pasa tras 160.000 kilómetros

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