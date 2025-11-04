Nueva York vota por su alcalde: Zohran Mamdani podría convertirse en el primer musulmán en gobernar la ciudad y desafiar a Trump

Las elecciones locales de Estados Unidos de este martes, 4 de noviembre, se han convertido en un termómetro del clima político nacional. Además de Nueva York, los estados de Virginia, Nueva Jersey, California y Texas celebran comicios para elegir gobernadores, alcaldes y legisladores, con una participación que podría superar la registrada en los últimos procesos intermedios.
En contexto: Zohran Mamdani, el joven musulmán que sorprendió en primarias demócratas y va por la Alcaldía de Nueva York
En la ciudad de Nueva York, el foco está puesto en Zohran Mamdani, representante demócrata por Queens y figura ascendente del ala socialista del partido. Si logra imponerse, sería el primer alcalde musulmán en la historia de la ciudad, un cambio significativo en una urbe donde los votantes más jóvenes y progresistas han ganado fuerza.