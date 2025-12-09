x

Canarias bajo impacto: fuerte oleaje causó cinco muertes y dejó un desaparecido

De manera preliminar se conoció que las víctimas habrían ignoraron la prealerta por fenómenos costeros adversos.

  • Cinco personas murieron tras un fuerte oleaje en un turístico de España; hay uno desaparecido. FOTOS: Capturas de video
    Cinco personas murieron tras un fuerte oleaje en un turístico de España; hay uno desaparecido. FOTOS: Capturas de video
Colprensa
hace 5 horas
Las islas atlánticas de Canarias (España) enfrentan un saldo trágico tras varios días de fuerte oleaje: cinco personas han muerto y una continúa desaparecida debido a los golpes de mar registrados en distintos puntos del archipiélago.

Uno de los dos pescadores italianos rescatados el lunes en la costa sur de Lanzarote, en el municipio de Yaiza, falleció horas después en el hospital, informaron a EFE fuentes de los servicios de emergencias. La víctima había sido arrastrada junto a otro hombre mientras realizaban labores de pesca.

El fallecido fue localizado a 500 metros del punto donde desapareció, en medio de una parada cardiorrespiratoria que no logró superar, pese a ser evacuado en helicóptero. Su compañero consiguió salir del agua por sus propios medios. Ambos residían en la isla.

En el momento del accidente en Lanzarote, seguía activa una prealerta por fenómenos costeros adversos, que advertía de la posibilidad de olas de hasta cuatro metros durante la pleamar.

Cuatro turistas murieron en Tenerife

En Tenerife, cuatro turistas murieron ahogados luego de que un golpe de mar los sorprendiera mientras se bañaban en una piscina natural ubicada en la costa suroeste, en el municipio de Santiago del Teide. El lugar estaba precintado y vallado desde el viernes debido a la misma prealerta por fuerte oleaje, pero los accesos habían sido forzados.

Además, otras personas que se encontraban en la piscina natural resultaron heridas con contusiones y magulladuras. Los equipos de seguridad y salvamento reanudaron este martes la búsqueda de una persona más que permanece desaparecida.

El alcalde de Santiago del Teide, Emilio Navarro, advirtió que, aunque estos lugares “son sitios muy bonitos”, también conllevan riesgos que deben ser respetados. Recordó que en la entrada de la piscina natural hay carteles en español, inglés y alemán que advierten de los peligros del oleaje, y lamentó que los precintos de seguridad fueran arrancados.

Los golpes de mar son un fenómeno frecuente en el archipiélago. El episodio más reciente ocurrió el 8 de noviembre, cuando tres personas murieron y 15 resultaron heridas en Tenerife por el fuerte oleaje registrado en distintos puntos de la isla.

Con información de Colprensa - Vanguardia*

