OMS dice que los vapeadores son “nueva ola” de dependencia a la nicotina; ¿por qué?

Los cigarrillos electrónicos alimentan una nueva ola “alarmante” de dependencia a la nicotina, pues hay millones de niños adictos al cigarrillo electrónico, advirtió el lunes la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La agencia de salud de Naciones Unidas indicó que la industria presenta los cigarrillos electrónicos como productos menos nocivos que los cigarrillos, pero en realidad, tiene como objetivo a los jóvenes y los vuelve dependientes.