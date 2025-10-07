x

OMS dice que los vapeadores son “nueva ola” de dependencia a la nicotina; ¿por qué?

Aunque estos productos son presentados como menos dañinos que los cigarrillos, el organismo multilateral advierte que es una estrategia para crear dependencia en los más jóvenes.

  • El número de fumadores en el mundo pasó de 1.380 millones en 2000 a 1.200 millones en 2024. FOTO: Archivo EL COLOMBIANO, Jaime Pérez
Agencia AFP
hace 5 horas
bookmark

Los cigarrillos electrónicos alimentan una nueva ola “alarmante” de dependencia a la nicotina, pues hay millones de niños adictos al cigarrillo electrónico, advirtió el lunes la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Le puede interesar: Vapeadores: exigen que se les ponga duro impuesto

La agencia de salud de Naciones Unidas indicó que la industria presenta los cigarrillos electrónicos como productos menos nocivos que los cigarrillos, pero en realidad, tiene como objetivo a los jóvenes y los vuelve dependientes.

“Las cifras son alarmantes”, subraya la organización, que por primera vez consideró el uso mundial del cigarrillo electrónico en más de 100 millones de vapeadores, de los cuales al menos 15 millones de niños de entre 13 y 15 años, principalmente en los países de altos recursos.

“Los cigarrillos electrónicos alimentan una nueva ola de dependencia a la nicotina”, advirtió en un comunicado Etienne Krug, director de los determinantes de la salud, la promoción y la prevención en la OMS.

Le puede interesar: Alerta en Rionegro: estudio señala que consumo de vapeadores entre jóvenes duplica el promedio nacional

A veces, tales productos “son presentados como medios de reducción de riesgos, pero en realidad hacen dependientes a los niños a la nicotina más pronto y pueden comprometer décadas de progreso”, añadió.

El número de fumadores en el mundo pasó de 1.380 millones en 2000 a 1.200 millones en 2024, mientras la población mundial aumentó.

Cifras sobre la dependencia al tabaco

Según la OMS, un adulto de cada cinco en el mundo es dependiente al tabaco, y la industria cambia de táctica para tratar de mantener esa cifra a un nivel alto.

El tabaquismo mata más de siete millones de personas cada año, y el tabaquismo pasivo a más de un millón.

Para más noticias sobre Estados Unidos, América Latina y el mundo, visite la sección Internacional de EL COLOMBIANO.

