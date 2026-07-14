Por qué un azúcar recién descubierta en la Vía Láctea podría ayudar a explicar el origen de la vida

Los azúcares no solo sirven para aportar energía. También son moléculas esenciales para la vida porque hacen parte de la estructura del ADN y el ARN, las moléculas que almacenan y transmiten la información genética. Además, participan en muchas de las reacciones químicas que permiten que las células funcionen.
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Precisamente por esa importancia, los científicos llevan décadas intentando entender cómo aparecieron los primeros azúcares en la Tierra. Hasta ahora, esa pregunta sigue sin una respuesta definitiva, ya que los experimentos han mostrado que estas moléculas no se forman con facilidad en las condiciones que existían en el planeta hace miles de millones de años.
Aunque azúcares como la ribosa y la glucosa ya habían sido encontrados en meteoritos y asteroides, lo que hacía pensar que pudieron originarse antes de la formación del Sistema Solar, nunca se había detectado directamente un azúcar en el espacio entre las estrellas hasta ahora.
Un equipo internacional de científicos liderado por la investigadora española Izaskun Jiménez-Serra, del Centro de Astrobiología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la mayor institución pública de investigación de España, identificó por primera vez un azúcar en el medio interestelar: la eritrulosa. El hallazgo fue publicado en la revista Nature Astronomy.
La eritrulosa es un azúcar que en la Tierra está presente de forma natural en frutas como las frambuesas y que también se utiliza en algunos productos cosméticos, como los autobronceadores.