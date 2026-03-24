Papá Pitufo y Pipe Tuluá aparecen en investigaciones de la justicia de EE. UU. contra Gustavo Petro

Autoridades judiciales de Estados Unidos adelantan indagaciones preliminares sobre presuntos vínculos entre estructuras del narcotráfico y la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, así lo han afirmado medios estadounidenses.

De acuerdo con la prensa norteamericana, aunque hasta el momento no existe una acusación formal ni una notificación oficial contra el mandatario colombiano, fiscales federales en Nueva York y la Agencia Antidrogas (DEA) centran sus investigaciones en los testimonios de dos figuras clave del crimen organizado: Andrés Felipe Marín, alias Pipe Tuluá y Diego Marín, alias Papá Pitufo.

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Las indagaciones se están desarrollando en dos frentes. El primero es liderado por fiscales de los distritos de Manhattan y Brooklyn y busca verificar información sobre posibles aportes ilegales en lo que se ha denominado públicamente como el ‘Pacto de la Picota’.

En este escenario, alias Pipe Tuluá, ex jefe de la banda criminal La Inmaculada y recientemente extraditado a Estados Unidos, habría asegurado que fue contactado por Juan Fernando Petro, hermano del presidente, para discutir eventuales beneficios judiciales, como la no extradición, a cambio de apoyo político o financiero.