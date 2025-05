Uruguay llora la muerte de José Alberto Mujica Cordano, el líder político más importantes de los últimos tiempos. Tras una larga lucha contra el cáncer de esófago, “Pepe” Mujica falleció a los 89 años este martes 13 de mayo.

Su legado quedará marcado en la memoria de quienes conocieron a una persona austera y sin complicaciones por lo material. “Soy cómodo, no me complico la vida. Yo no hago una apología de la pobreza”, mencionó el expresidente en una entrevista televisiva.