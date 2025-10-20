Petro habla de “despreciable” al responder sobre María Corina Machado y dice que “valora” al dictador Nicolás Maduro

Aunque ya el presidente Gustavo Petro ha mostrado signos de afinidad con la dictadura de Nicolás Maduro y el régimen chavista, en unas últimas declaraciones reconoció que valora al líder del régimen en Venezuela y trató de traidora a la reciente Nobel de Paz, María Corina Machado. Lo hizo en una entrevista para el periodista colombiano Daniel Coronell, a quien en medio de una tensa conversación en donde el comunicador tuvo que solicitarle varias veces al entrevistado que le dejara terminar la pregunta. Lea también: ¿Por qué Petro insiste en unir fuerzas con Venezuela? “Hay que integrar las policías, la inteligencia venezolana y colombiana” “Yo la verdad valoro personas alrededor de varios prismas, uno, la crisis diplomática, Maduro lo dice y está reaccionando hacia que Venezuela empieza a tener una economía sin petróleo”, respondió Petro cuando le preguntaron por qué había tenido manifestaciones más dura contra Machado que contra el dictador venezolano.

“Maduro no ha invitado a invadir su país. Para mí es una persona despreciable quien invita a invadir su propio país, un traidor”, declaró el mandatario colombiano aludiendo a las ayudas que ha hecho la oposición venezolana para que desde Estados Unidos haya una presencia para expulsar a un régimen que cuenta con el poder de todas las instituciones, incluyendo el poder militar.

En la misma entrevista, cuando Coronell le pregunta si legitima los resultados de las elecciones realizadas el 28 de julio de 2024 en donde Nicolás Maduro fue declarado ganador en unos cuestionados escrutinios en donde no hubo muestras de actas a la comunidad internacional ni veedores de las elecciones, el mandatario colombiano evade el cuestionamiento y menciona otros temas relacionados a la inflación, la migración y a la pobreza generada en territorio venezolano.

¿Quién es el culpable de la migración venezolana, según Gustavo Petro?