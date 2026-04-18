Petro niega vínculos con alias ‘Fito’ y responde a Noboa por investigación en Ecuador

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, negó conocer al narcotraficante ecuatoriano José Adolfo Macías Villamar y rechazó las declaraciones de su homólogo Daniel Noboa, quien aseguró que se adelanta una investigación sobre su estadía en la ciudad de Manta en mayo de 2025.
A través de su cuenta en X, Petro respondió a los señalamientos indicando que nunca ha tenido contacto con alias ‘Fito’ ni con su entorno.
“No conozco al tal Fito ni a sus amigos. Solo he ido a Ecuador para asistir a la posesión de sus presidentes”, escribió. Además, afirmó que Colombia ha capturado y entregado a Ecuador a personas vinculadas con actividades criminales.