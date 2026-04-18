Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

Pico y Placa Medellín

domingo

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

menu
close

Petro niega vínculos con alias ‘Fito’ y responde a Noboa por investigación en Ecuador

Las declaraciones del mandatario colombiano se dan en medio de una nueva tensión diplomática con Ecuador, tras versiones sobre su visita a Manta en 2025 y supuestos nexos con el entorno del narcotráfico.

  • El presidente Gustavo Petro se pronunció tras los señalamientos de su homólogo ecuatoriano sobre su visita a Manta y una presunta relación con el narcotraficante alias ‘Fito’. FOTO: Colprensa.
Colprensa
Andrea Lara
hace 3 horas
bookmark

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, negó conocer al narcotraficante ecuatoriano José Adolfo Macías Villamar y rechazó las declaraciones de su homólogo Daniel Noboa, quien aseguró que se adelanta una investigación sobre su estadía en la ciudad de Manta en mayo de 2025.

A través de su cuenta en X, Petro respondió a los señalamientos indicando que nunca ha tenido contacto con alias ‘Fito’ ni con su entorno.

“No conozco al tal Fito ni a sus amigos. Solo he ido a Ecuador para asistir a la posesión de sus presidentes”, escribió. Además, afirmó que Colombia ha capturado y entregado a Ecuador a personas vinculadas con actividades criminales.

La controversia surgió tras una entrevista de Noboa en la que sostuvo que el mandatario colombiano estuvo en Manta —zona que en ese momento tenía presencia de la estructura criminal Los Choneros— durante varios días después de asistir a su posesión en Quito.

Según el presidente ecuatoriano, el lugar donde se habría alojado Petro estaría relacionado, directa o indirectamente, con el narcotráfico.

Aunque Noboa aclaró que no puede confirmar un encuentro directo entre Petro y alias ‘Fito’, aseguró que el mandatario colombiano habría tenido contacto con personas vinculadas a la Revolución Ciudadana, algunas de las cuales —según dijo— tendrían nexos con el cabecilla criminal.

En respuesta, Petro no solo negó los hechos, sino que también cuestionó duramente a su homólogo y a sectores políticos colombianos. El presidente afirmó que Noboa estaría siendo influenciado por la “extrema derecha” y comparó la situación con lo ocurrido con el expresidente estadounidense Donald Trump.

El mandatario colombiano fue más allá al asegurar que existen supuestas grabaciones de autoridades ecuatorianas que evidenciarían una estrategia para vincularlo con actividades ilícitas. Según su versión, estas grabaciones indicarían que habría instrucciones para buscar testimonios en su contra, incluso mencionando al Departamento de Estado de Estados Unidos en este contexto.

Petro también afirmó que entregó dichas grabaciones a Trump durante una reunión y le solicitó mediar con Noboa, aunque señaló que el caso fue delegado en el secretario de Estado, Marco Rubio.

Asimismo, recordó el caso del excandidato ecuatoriano Andrés Arauz, quien —según dijo— fue afectado por acusaciones falsas en un proceso electoral anterior.

Desde Ecuador, Noboa insistió en que la investigación sigue en curso y defendió la necesidad de esclarecer los hechos relacionados con la visita de Petro a Manta.

Crisis deplomática entre Petro y Noboa.

Entretanto, tanto la Presidencia de Colombia como la Cancillería han desmentido versiones sobre un supuesto encuentro entre el mandatario y el narcotraficante.

En medio de la tensión diplomática, Petro también se refirió a las afectaciones económicas en zonas fronterizas como Nariño y Putumayo, y aseguró que su Gobierno ya ha tomado medidas para proteger a la población.

Además, destacó avances en la erradicación de cultivos de hoja de coca, señalando que en 2025 se lograron reducir las hectáreas sembradas por primera vez desde 2018.

El cruce de acusaciones refleja un nuevo episodio de fricción entre ambos gobiernos, en un contexto marcado por la seguridad, el narcotráfico y las diferencias políticas en la región.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
