Reconocido rapero D4vd fue capturado por el presunto asesinato de una adolescente latina de 14 años

El reconocido artista emergente del rap D4vd fue capturado por la presunta conexión con el asesinato de una adolescente cuyo cuerpo fue encontrado descuartizado en el maletero de un carro a nombre del cantante, informó la policía este viernes 17 de abril. Le puede interesar: El cantante estadounidense D4vd fue identificado como sospechoso por la muerte de menor descuartizada: así va el caso La policía de Los Ángeles detalló que arrestó al músico, cuyo verdadero nombre es David Burke, “por el asesinato de Celeste Rivas”. El rapero, de 21 años y residente actual de Los Ángeles, permanecerá “detenido sin derecho a fianza”. El cuerpo de Celeste Rivas fue encontrado descuartizado y en estado de descomposición en el maletero de un Tesla registrado a nombre de D4vd el 8 de septiembre del año pasado, un día antes de que ella cumpliera 15 años.

En ese carro Tesla de color negro fue encontrado el cuerpo de Celeste. FOTO: Captura de video de redes sociales @CIQueretaro

La policía acudió a un depósito de carros en Hollywood tras quejas de los vecinos que reportaron un olor podrido en el lugar. En ese momento, el departamento forense precisó que el cuerpo podría haber pasado un largo período de tiempo dentro del carro. La causa de la muerte continúa bajo investigación de los expertos. De esta manera, la Fiscalía de Los Ángeles dijo a la AFP en un comunicado estar al tanto del arresto. “Se espera que el caso sea presentado ante la División de Delitos Mayores, momento en el cual los fiscales revisarán los hechos y las pruebas para determinar si existe evidencia suficiente para presentar cargos”, detallaron.

Agregó que espera tener una actualización del caso el lunes 20 de abril “una vez que se haya tomado una decisión sobre la presentación de cargos”. Cuando todo pasó, el artista estaba en la recta final de una gira mundial que fue interrumpida abruptamente en medio de la conmoción por el caso. El joven rapero saltó a la fama en 2022 luego de que su canción “Romantic Homicide” se convirtiera en un éxito en las redes sociales, mayormente en TikTok.

Así fue como las autoridades encontraron el cuerpo de la joven: ya había desaparecido una vez

La policía descubrió el cadáver de la joven el pasado 8 de septiembre de 2025, cuando trabajadores y vecinos de un depósito de carros en Hollywood, California, llamaron para denunciar un fuerte olor a “podrido”. Cuando los oficiales llegaron, encontraron un cuerpo descompuesto que, de acuerdo con medios de comunicación locales, estaba desmembrado y envuelto en un plástico dentro del maletero del vehículo eléctrico.

El departamento forense de Los Ángeles, luego de varios días de investigación, aseguró que el cuerpo pertenecía a Celeste Rivas Hernández, una adolescente latina de 14 años. Por otro lado, el portal del entretenimiento TMZ dijo días después de lo sucedido que conversaron con la madre de la adolescente, quien dijo que su hija tenía un novio llamado David, nombre real del artista, pero no entregó más detalles de la relación.

Él es David Anthony Burke, más conocido como el rapero D4vd. FOTO: Getty

El medio publicó un afiche del departamento del sheriff del vecino condado de Riverside de abril pasado en el que pedía información de Celeste, que ya había desaparecido en la región de Lake Elsinore, en el sureste de Los Ángeles, cuando tenía 13 años. La oficina forense había descrito previamente a la persona fallecida como una mujer de cabello negro ondulado, sin edad definida. “La fallecida estaba severamente descompuesta dentro de un vehículo”, dijo el comunicado.

Un homenaje a Celeste en Los Ángeles. FOTO: Getty