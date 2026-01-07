x

El rapero Tekashi 6ix9ine se entregó para cumplir sentencia en la cárcel donde está Nicolás Maduro en Nueva York

El polémico rapero neoyorquino celebró estar en prisión con expresidentes en el reconocido Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

  El rapero Tekashi 6ix9ine entró a prisión en Nueva York para cumplir una pena de tres meses. FOTO: INSTAGRAM @6ix9ine
    El rapero Tekashi 6ix9ine entró a prisión en Nueva York para cumplir una pena de tres meses. FOTO: INSTAGRAM @6ix9ine
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

El rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine, cuyo nombre real es Daniel Hernández, se entregó a las autoridades federales de Estados Unidos para comenzar a cumplir una condena de tres meses de prisión en la misma cárcel donde permanece detenido Nicolás Maduro y su esposa.

El artista, de 29 años, llegó al centro penitenciario de Brooklyn, en Nueva York, este martes 6 de enero de 2026, como había acordado con las autoridades judiciales.

Puede leer: Machado vs. los Rodríguez: así se reacomoda el poder en Venezuela

Con su ingreso a prisión, Hernández deberá pasar 90 días tras las rejas, luego de haber sido sentenciado por violar los términos de su libertad supervisada.

Antes de entregarse, Tekashi 6ix9ine realizó una transmisión en vivo que se extendió por cerca de dos horas, en la que habló con sus seguidores y se despidió temporalmente de las redes sociales.

Lea más: Venezuela decretó siete días de duelo nacional por muertos tras el operativo con el que EE. UU. capturó a Nicolás Maduro

Posteriormente, a través de un video difundido en su cuenta de Instagram, el rapero se mostró emocionado de compartir el centro de reclusión con figuras de alto perfil internacional.

Estoy por ir a conocer al presidente de Venezuela. Tengo esa suerte de estar simplemente encerrado con presidentes”, afirmó el artista.

Además, recordó experiencias pasadas en prisión y aseguró que antes había estado encarcelado junto con el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y con el productor musical Sean “Diddy” Combs.

En 2018, el rapero fue arrestado en Nueva York junto con su exmanager y otros asociados, tras una investigación federal que lo vinculó con la pandilla Nine Trey Gangsta Bloods. Las autoridades lo acusaron de diversos delitos relacionados con crimen organizado, armas, extorsión y distribución de drogas.

Poco después de su arresto, en 2019 6ix9ine se declaró culpable de varios cargos federales, incluidos conspiración, tráfico de drogas, armas y participación en actividades delictivas con una pandilla.

Como parte de un acuerdo con los fiscales, cooperó con las autoridades al testificar contra otros miembros de la banda Nine Trey, lo cual redujo sustancialmente el castigo que enfrentaba.

En 2019, un juez federal en Nueva York lo condenó a una pena de prisión de 24 meses (2 años) por esos cargos de racketeering, armas y crimen organizado. También le impusieron 5 años de libertad supervisada, 300 horas de servicio comunitario y una multa de 35 000 USD.

