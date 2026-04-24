Regularización de migrantes en España supera 130.000 solicitudes en una semana

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha registrado más de 130.000 solicitudes presenciales y telemáticas de la regularización extraordinaria de migrantes en una semana. Según ha informado este viernes el departamento que dirige Elma Saiz, el procedimiento “se está desarrollando con normalidad y está cumpliendo todas las previsiones”. Hasta la fecha, cuando ha transcurrido la primera semana desde que comenzara, se han presentado más de 130.000 solicitudes sumando la vía presencial y telemática. Además, se han asignado 55.000 citas hasta el 30 de abril, “sin registrar incidentes”. Por otro lado, la Secretaría de Estado de Migraciones y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) firmarán un convenio para facilitar la cooperación técnica e información sobre la regularización. Entérese: España aprobó regularización de 500.000 migrantes, ¿cómo impacta a los colombianos? En este sentido, el Ministerio ha requerido a la Federación la “máxima colaboración” y ha trasladado los ejemplos de “buenas prácticas” que, según ha destacado, se están desarrollando en ayuntamientos de distintas partes del territorio para que se puedan hacer extensibles a otros municipios.

Además, ha recordado que esta regularización extraordinaria “está dirigida a ofrecer más derechos a ciudadanos que ya viven en sus municipios y provincias”, que llevan aparejadas además obligaciones que van a repercutir en el desarrollo y el bienestar de las entidades locales. Con el objetivo de “reforzar” esta colaboración, ambas partes se han emplazado a firmar un convenio, en el han añadido que “ya se venía trabajando hace tiempo”, para facilitar la cooperación técnica y el flujo de información y mejorar la capacidad de actuación en todo el territorio nacional. Lea también: Familia paisa pide ayuda para repatriar cadáver de hombre muerto en extraño caso en Palma de Mallorca, España “De esta manera, se podrán resolver dudas, aclarar aspectos del trámite y poder agilizar todos los procedimientos en los que están colaborando los ayuntamientos de todo el país de cara a este proceso extraordinario”, ha apuntado el Ministerio. Asimismo, ha explicado que en esta regularización extraordinaria juegan un “papel fundamental” el Registro de Entidades Colaboradoras en Materia de Extranjería (RECEX) en aspectos como la acreditación de la situación de vulnerabilidad “para reducir posibles cargas administrativas por parte de los ayuntamientos”. Por el momento, hay más de 300 registradas y con presencia en todo el territorio.