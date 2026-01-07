La dura reacción de Rusia por incautación de EE. UU. a buque petrolero en el Atlántico

Rusia denunció este miércoles el uso de la fuerza por parte de Estados Unidos contra un buque con bandera rusa en el Atlántico Norte, después de que Washington anunciara la “incautación” de un petrolero tras varios días de persecución desde que zarpó de Venezuela.

“De acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, la libertad de navegación se aplica en aguas internacionales, y ningún Estado tiene derecho a usar la fuerza contra embarcaciones debidamente registradas bajo la jurisdicción de otros Estados”, afirma el Ministerio de Transporte ruso en un comunicado.

Precisó que el “Marinera” obtuvo “permiso temporal” para navegar bajo la bandera rusa el 24 de diciembre y “se perdió el contacto con el barco” después de que las fuerzas navales estadounidenses lo abordaran “en alta mar”.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso solicitó a Washington que garantice el “retorno rápido” a su país de los miembros de la tripulación

“Ante las informaciones recibidas sobre la presencia de ciudadanos rusos entre la tripulación, exigimos que Estados Unidos garantice un trato humano y digno, respete estrictamente sus derechos e intereses y no impida su retorno rápido a la patria”, señaló el Ministerio citado por la agencia estatal de noticias rusa TASS.

Y es que desde Washington manifestaron que el petrolero M/V Bella 1 estaba transportando de manera ilícita combustible y que, por ende, estaba violando las sanciones estadounidenses.

El buque había sido incautado en el Atlántico Norte luego de un seguimiento por parte de las autoridades estadounidenses como parte de operaciones marítimas, las cuales están orientadas a identificar embarcaciones que intentan evadir las restricciones comerciales impuestas a Venezuela.