Delegación de senadores estadounidenses visitará Colombia esta semana; se reunirán con Petro y partidos

Una de legación de congresistas estadounidenses liderada por los senadores de origen colombiano Bernie Moreno y Rubén Gallego visitarán el país entre el 13 y el 15 de agosto para reunirse con el presidente Gustavo Petro. y con miembros de diferentes partidos políticos en la antesala de la contienda electoral de 2026.
Lea aquí: Bernie Moreno, el senador de EE.UU. UU. de origen colombiano, se despachó contra Petro: “Es un socialista rabioso”
La visita, que había sido anunciada desde marzo por el expresidente del Senado, Efraín Cepeda, coincidirá con los actos de despedida del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien falleció este lunes 11 de agosto luego de permanecer 65 días en una Unidad de Cuidados Intensivos tras ser víctima de un ataque sicarial el 7 de junio en Bogotá.