x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Banco de Bogotá responde a movidas de Bancolombia y Davivienda y acuerda comprar la banca minorista de Itaú

La transacción abarca la transferencia de aproximadamente 267.000 clientes de Itaú al Banco de Bogotá.

  • Banco de Bogotá adquirirá el negocio de banca minorista de Itaú en Colombia y Panamá. FOTO CORTESÍA
    Banco de Bogotá adquirirá el negocio de banca minorista de Itaú en Colombia y Panamá. FOTO CORTESÍA
  • Con esta movida, el Banco de Bogotá proyecta un crecimiento inmediato en su participación de mercado. Por ejemplo, se espera un incremento adicional del 1,7% en la cuota de consumo. FOTO CORTESÍA
    Con esta movida, el Banco de Bogotá proyecta un crecimiento inmediato en su participación de mercado. Por ejemplo, se espera un incremento adicional del 1,7% en la cuota de consumo. FOTO CORTESÍA
Diego Andrés Vargas Riaño
Diego Andrés Vargas Riaño

Economía

22 de diciembre de 2025
bookmark

Tras la creación del Grupo Cibest por parte de Bancolombia y la integración de Davivienda y Socotiabank, el año cierra con una nueva movida en el sector financiero. El Banco de Bogotá anunció un acuerdo para adquirir el portafolio de banca minorista de Itaú en Colombia y Panamá.

Podría interesarle: Así es Davibank, la nueva marca con la que Davivienda Group refuerza su transformación tecnológica

Esta operación estratégica le permitirá a la entidad colombiana absorber el negocio de personas naturales, fortaleciendo su escala en segmentos críticos como los créditos de consumo y la financiación de vivienda, según se explicó.

Entre otras cifras, la transacción abarca la transferencia de aproximadamente 267.000 clientes, quienes representan activos y pasivos de gran relevancia para el sistema bancario regional. Además, se estima que la compra integra cerca de $6,5 billones en cartera de créditos y aproximadamente $4,1 billones en depósitos, una vez se cuente con el aval de los reguladores.

¿Cuánto crecerá Banco de Bogotá con este negocio?

Con esta movida, el Banco de Bogotá proyecta un crecimiento inmediato en su participación de mercado. Se espera un incremento adicional del 1,7% en la cuota de consumo, un 2,6% en el segmento de vivienda y otro 1,7% en los depósitos de personas naturales.

Encuentre: Grupo Cibest acuerda la venta de Banistmo en Panamá a Inversiones Cuscatlán

César Prado, presidente del Banco de Bogotá, destacó que la integración es un paso fundamental en la estrategia corporativa para mejorar la competitividad en el mercado de personas naturales.

Por el lado de Itaú Colombia, la venta de su banca minorista responde a un giro estratégico que busca priorizar su operación en el segmento corporativo y de tesorería. Bajo esta nueva visión –explicó–, enfocará sus esfuerzos en Itaú Corporate, atendiendo a personas jurídicas, y potenciará sus filiales de comisionista de bolsa y fiduciaria tanto en Colombia como en Panamá.

Lea más: Bancolombia, Davivienda y Banco de Bogotá, los bancos con más ganancias a octubre

Con esta movida, el Banco de Bogotá proyecta un crecimiento inmediato en su participación de mercado. Por ejemplo, se espera un incremento adicional del 1,7% en la cuota de consumo. FOTO CORTESÍA
Con esta movida, el Banco de Bogotá proyecta un crecimiento inmediato en su participación de mercado. Por ejemplo, se espera un incremento adicional del 1,7% en la cuota de consumo. FOTO CORTESÍA

¿Qué pasará con Itaú y sus clientes en Colombia?

Lejos de representar una retirada del mercado nacional, Itaú dijo reafirmar su visión de permanencia a largo plazo en Colombia, mercado que considera estratégico para su plataforma regional.

En ese sentido, la junta directiva planea un aumento de capital de hasta US$100 millones para acelerar el crecimiento del banco y fortalecer su competitividad en los nichos donde ha decidido concentrarse.

En cuanto a los usuarios afectados, Itaú garantizó que durante el periodo de transición se mantendrá la calidad y seguridad en todos sus productos y canales actuales. El servicio para los clientes de persona natural continuará funcionando sin cambios mientras se surten los trámites legales ante la Superintendencia Financiera de Colombia.

Siga leyendo: ¿Cómo abrir una cuenta para ahorrar en dólares para 2026? Bancos y apps que ofrecen esta alternativa en Colombia

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida