Silvio Rodríguez dice estar dispuesto a tomar las armas si Estados Unidos agrede a Cuba: “Exijo mi AKM, si se lanzan”

Las tensiones entre Estados Unidos y Cuba han alcanzado un punto tan álgido que hasta cantautores como Silvio Rodríguez han salido a expresar su opinión sobre lo que ocurre en la isla, que en estos momentos está sumida en una profunda crisis no solo energética, sino también política. Esto se produce luego de que su presidente, Miguel Díaz-Canel, afirmara que se están llevando a cabo conversaciones con la administración de Donald Trump para avanzar hacia lo que el republicano considera como una “transición”.

El reconocido guitarrista y poeta cubano se ha mostrado en desacuerdo con la situación que ocurre en su país, al punto de comentar en su blog personal, Segunda Cita, que estaría dispuesto a tomar las armas si el conflicto llega a escalar. “Exijo mi AKM, si se lanzan. Y conste que lo digo muy en serio”, escribió. Sus declaraciones se producen tras la publicación de un extenso escrito titulado “Cuba en la encrucijada de un multilateralismo hipócrita”, en el que señala a Estados Unidos —al que llama “Amo”— como uno de los principales responsables de la situación actual en Cuba. “Cuba no solo enfrenta la hostilidad del imperio, sino el abandono silencioso de aquellos que, en teoría, deberían disputar el orden unipolar”, agrega en su texto.

Cuando Silvio Rodríguez habla de tomar una AKM, se refiere a un fusil de asalto proveniente de la antigua Unión Soviética, cuyo nombre deriva de Kaláshnikov, una versión modernizada del AK-47, un arma diseñada en la misma URSS a finales de los años 50.

Y es que no es un secreto que Cuba y la Unión Soviética mantuvieron una estrecha alianza durante la crisis de los misiles en Cuba, cuando Moscú instaló armas nucleares en la isla con capacidad de alcanzar territorio estadounidense, incluida Florida. “(...) Lo que ocurre con Cuba no es solo un problema de correlación de fuerzas; es también un problema de deseo, de fantasma político, de aquello que Freud llamó Verneinung, la negación como forma de reconocimiento encubierto”, añadió en su blog el guitarrista de 79 años. Rodríguez, de quien se sabe que vive en La Habana, también se refirió a aquellos que huyen del régimen de los Castro, a quienes calificó como personas que niegan su patria. “Los que abandonan a Cuba la niegan, pero al negarla, la confirman, y sobre todo confirman lo que niegan de sí mismos. El bloqueo existe porque Cuba aún interpela, sigue siendo un síntoma incómodo dentro del sistema capitalista global”, escribió.

En su extensa publicación mencionó a Colombia y Brasil, argumentando que sus posturas son las más “paradigmáticas de la bancarrota contemporánea del progresismo”. “Lula da Silva y Gustavo Petro, dos líderes que deben su capital político a la narrativa de la transformación social y la soberanía regional, han optado por lo que podríamos llamar una especie de simbolismo de bajo costo con declaraciones de apoyo moral, llamados al diálogo, presencia discursiva en los foros internacionales”.

Silvio Rodríguez. FOTO: GETTY

“Pero mientras las palabras circulan, las condiciones estructurales de asfixia —el bloqueo, las listas de países patrocinadores del terrorismo, las sanciones financieras— permanecen intactas”, concluyó.

Los movimientos de Estados Unidos