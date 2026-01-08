Quién es Stephen Miller, el influyente asesor de la extrema derecha, designado para la transición en Venezuela

Stephen Miller fue designado por Donald Trump como uno de los funcionarios que integrará la cúpula gubernamental temporal encargada de la transición en Venezuela. Miller se desempeña actualmente como asesor de Seguridad de Estados Unidos y subjefe de gabinete de políticas de la Casa Blanca, cargos desde los cuales ha participado en la formulación de decisiones estratégicas del gobierno estadounidense.
De acuerdo con la información conocida, Miller hará parte de este esquema junto al secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Defensa Pete Hegseth. El grupo tendrá a su cargo la coordinación de las acciones políticas y administrativas definidas por la Casa Blanca en el marco del proceso de transición venezolana.