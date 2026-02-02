x

Hasta la exesposa del expríncipe Andrés se habría relacionado con Epstein: le envió un correo diciéndole “cásate conmigo”

Varios mensajes de Sarah Ferguson aparecieron en la última tanda de documentos publicados por el Departamento de Justicia de EE. UU. La exduquesa de York trataba a Epstein de “hermano”, “leyenda” e incluso le dijo que estaba a su “servicio” y que se casara con ella.

    Jeffrey Epstein junto a su pareja y cómplice, Ghislaine Maxwell. En la otra imagen la exduquesa de York, Sarah Ferguson. FOTOS: Getty y tomada de Instagram @sarahferguson15
Agencia AFP
hace 5 horas
bookmark

Además de las nuevas fotos y videos del expríncipe Andrés de Inglaterra que lo comprometen aún más con el depredador sexual Jeffrey Epstein, otra exintegrante de la monarquía británica habría tenido contacto con el financiero, que murió en prisión antes de que fuera juzgado por cargos de tráfico sexual de menores.

Entre las millones de páginas divulgadas el pasado viernes 30 de enero por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se incluyen varios correos electrónicos y fotos comprometedoras de Andrés Mountbatten-Windsor, el hermano del rey Carlos III caído en desgracia por su amistad con Epstein.

Pero los documentos, sorpresivamente, también hacen referencia a Sarah Ferguson, de quien el expríncipe se divorció en 1996, aunque ambos se mantuvieron muy cercanos.

“Nunca me ha conmovido más la amabilidad de un amigo que tu cumplido hacia mí delante de mis niñas”, escribió Ferguson, apodada ‘Fergie’, en un correo electrónico fechado en agosto de 2009 y enviado a Epstein.

Lea aquí: Revelan acuerdo entre Epstein y víctima de abuso que acusó al príncipe Andrés

“Gracias, Jeffrey, por ser el hermano que siempre he deseado tener”, añadía el mail de la exduquesa de York identificado por la BBC.

Dos meses más tarde, Sarah Ferguson explicaba al financiero estadounidense que necesitaba “urgentemente 20.000 libras (27.364 dólares) para el alquiler. ¿Alguna idea?”.

En un correo de 2010, Sarah Ferguson siguió con sus elogios a Epstein. “Eres una leyenda”, le dijo en uno.

“Realmente no tengo palabras para describir mi amor, mi gratitud por tu generosidad y amabilidad. Estoy a tu servicio. Cásate conmigo”, afirmaba también la exduquesa de York.

En los documentos, también se hace mención a las hijas de Andrés y Sarah Ferguson, las princesas Eugenia y Beatriz.

En un correo electrónico a Epstein, Sarah Ferguson hablaba de la primera, que entonces tenía 19 años, de manera cruda. “Solo estoy esperando que Eugenia vuelva de un fin de semana de sexo”, escribió en marzo de 2010.

Siga leyendo: Representantes del partido Demócrata de EE. UU. difunden fotos inéditas de la isla privada de Jeffrey Epstein en el Caribe

Todos estos mensajes fueron enviados después de que Epstein fuera condenado en 2008 por explotación sexual de menores de edad.

El rey Carlos III anunció en octubre pasado que retiraría los títulos a su hermano Andrés, acusado de haber mantenido relaciones sexuales con una joven menor de edad mientras estaba bajo la tutela de Epstein. Sarah Ferguson también fue despojada de sus títulos.

Andrés y Sarah, que convivían en la misma mansión, pese a estar divorciados, se vieron obligados a abandonar su residencia real de 30 habitaciones cerca del castillo de Windsor.

En septiembre la prensa británica ya publicó un correo electrónico que Ferguson envió en 2011 a Epstein, en el que lo describía como un “amigo fiel, generoso y excepcional”.

Le puede interesar: Congresistas de EE. UU. pidieron que el expríncipe Andrés declare sobre sus presuntos vínculos con Jeffrey Epstein

