Hasta la exesposa del expríncipe Andrés se habría relacionado con Epstein: le envió un correo diciéndole “cásate conmigo”

Además de las nuevas fotos y videos del expríncipe Andrés de Inglaterra que lo comprometen aún más con el depredador sexual Jeffrey Epstein, otra exintegrante de la monarquía británica habría tenido contacto con el financiero, que murió en prisión antes de que fuera juzgado por cargos de tráfico sexual de menores.
Entre las millones de páginas divulgadas el pasado viernes 30 de enero por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se incluyen varios correos electrónicos y fotos comprometedoras de Andrés Mountbatten-Windsor, el hermano del rey Carlos III caído en desgracia por su amistad con Epstein.