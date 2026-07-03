Tras 30 horas sin hallar sobrevivientes, este viernes sería el último día de búsqueda en Venezuela

Un grupo de rescatistas cierra la operación en los escombros de lo que fue un edificio. Los sensores que antes mostraron señales de vida ya no arrojan nada: el silencio se convierte en resignación en Venezuela.
Dedicaron 30 horas de trabajo, que terminaron sin rescates. Apenas unas horas atrás, otra brigada celebraba el salvamento de un hombre de 43 años que sobrevivió ocho días bajo los escombros de los terremotos que devastaron el balneario de La Guaira.
En contexto: ¿Cómo sobrevivió Hernán Gil tras ocho días bajo los escombros de los terremotos en Venezuela?
El doble sismo mató a 2.300 personas y dejó miles de heridos y desaparecidos. El hedor a muerte que impregna La Guaira sorpresivamente no se siente.
Hernán Sandoval tiene esperanzas de que su hijo Ronald, de 8 años, y sus dos sobrinos aparezcan con vida: “Dios, ¿por qué te llevas a mi hijo si es un ángel?”, se pregunta este marinero de 26 años, que ha ido a hospitales, albergues, y buscado por redes. “Yo mantengo mucha fe”, dice a la AFP.
La última evaluación no arroja vida. Los socorristas se alejan un poco de la estructura y discuten en círculo. No hay nada que hacer. Se levanta la operación.