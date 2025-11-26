x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

¿Por qué Donald Trump indultó a dos pavos en la Casa Blanca? Lo que hay detrás de esta tradición estadounidense

El presidente de Estados Unidos participa en esta ceremonia de indulto al pavo que se realiza desde hace tres décadas en la política norteamericana.

  • El presidente Donald Trump durante la tradicional ceremonia de indulto a un pavo por el día de Acción de Gracias en Estados Unidos. FOTO: CASA BLANCA
    El presidente Donald Trump durante la tradicional ceremonia de indulto a un pavo por el día de Acción de Gracias en Estados Unidos. FOTO: CASA BLANCA
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, otorgó los tradicionales indultos ceremoniales a dos pavos: Waddle y Gobble, aves que se libraron de terminar en la mesa durante el Día de Acción de Gracias.

Ambos pavos disfrutaron incluso de una noche de alojamiento en el exclusivo Hotel Willard InterContinental, a pocos pasos de la Casa Blanca, antes de participar en el acto oficial. Hospedarse en este lujoso hotel puede rondar entre 2 a 4 millones de pesos por noche.

Los nombres de los pavos fueron elegidos por los estadounidenses a través de una encuesta en redes sociales organizada por la Oficina de la primera dama Melania Trump.

Puede leer: Uno de cada tres latinos en EE. UU. dice estar arrepentido de haber votado por Trump, según encuesta

Tras su presentación en los jardines presidenciales, Trump formalizó el indulto y anunció que las aves regresarán a Carolina del Norte, donde vivirán el resto de sus vidas en instalaciones del Departamento de Avicultura Prestage de la Universidad Estatal, con atención veterinaria y cuidados permanentes.

Durante la ceremonia, Trump aseguró que “los indultos del año pasado a los pavos son totalmente inválidos”, en referencia al acto encabezado por Joe Biden a favor de Peach y Blossom, y sostuvo que esos indultos “al igual que los indultos de casi todas las demás personas que fueron indultadas, excepto ¿dónde está Hunter?”.

El republicano se refería a Hunter Biden, hijo de Joe Biden, que recibió un indulto “total e incondicional” en 2024, librándose de las sentencias previstas por cargos federales de evasión fiscal y posesión ilegal de armas.

No, el de Hunter fue bueno. Ese fue el único indulto, Pam, que fue bueno, ¿verdad?”, dijo dirigiéndose a la fiscal general Pam Bondi. Incluso sugirió que debía rehacer esos indultos porque Peach y Blossom “estaban camino a ser procesados [...] Pero he detenido ese proceso y los indulto oficialmente. Y no se servirán en la cena de Acción de Gracias. Los salvamos justo a tiempo”.

Peach y Blossom, los pavos de 2023, viven actualmente en una granja educativa en Minnesota, donde permanecen desde su indulto.

Los pavos “indultados” suelen ser criados especialmente para el evento por la Federación Nacional del Pavo, que cada año envía a la Casa Blanca dos ejemplares: el pavo oficial y un suplente. Tras la ceremonia, los animales no vuelven a una granja común, sino que son enviados a universidades o granjas educativas donde viven el resto de sus días, lejos de los menús festivos.

Lea aquí: Tragedia tras encendido navideño: un menor murió en medio de dos tiroteos en Chicago, EE. UU.

La ceremonia del indulto del pavo es uno de los rituales más particulares de la política estadounidense. Aunque los presidentes reciben pavos desde el siglo XIX, la tradición moderna empezó oficialmente en 1989, cuando George H. W. Bush utilizó por primera vez el término “indulto” y salvó a un pavo frente a las cámaras.

Desde entonces, la actividad se realiza cada noviembre en medio de la agenda política del mandatario estadounidense.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quiénes son Waddle y Gobble?
Son los dos pavos indultados por Donald Trump en 2025, elegidos por votación popular organizada por la Oficina de la primera dama.
¿Dónde vivirán los pavos indultados?
Regresarán a Carolina del Norte, en instalaciones de la Universidad Estatal Prestage, con atención veterinaria permanente.
¿Cuál es el costo de hospedaje previo a la ceremonia?
Las aves pasaron una noche en el Hotel Willard InterContinental, donde la tarifa puede oscilar entre 2 y 4 millones de pesos colombianos.
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Envigado tiene como pieza central de su alumbrado un precioso árbol de 25 metros. FOTO: CAMILO SUÁREZ
Lea: Alumbrados navideños van a contar los 350 años de Medellín: esto es lo que debe saber si quiere visitarlos

El horario autorizado para estas operaciones será de 6:00 p.m. a 1:00 a.m., bajo la supervisión de agentes de tránsito que coordinarán la llegada y salida de los vehículos.

Además, según informó la Secretaría de Movilidad de Envigado, en la Zona Centro y en el sector de la Buena Mesa estarán exentos los vehículos de servicio especial de pasajeros, cuyo objeto del contrato sea diferente al turismo navideño.

También le puede interesar: ¡Prográmese! Estos son los conciertos gratuitos que habrá esta Navidad en Medellín

La tradición navideña en Envigado se encendió hace una semana con una ruta mágica que da la bienvenida al municipio. En el Puente Fundadores, los visitantes son recibidos por la figura de los Tres Reyes Magos siguiendo la estrella más grande que ilumina el camino. La invitación continúa hacia un pequeño Belén ubicado en la zona verde de la Biblioteca Pública y Parque Cultural Débora Arango. El gran epicentro de la celebración, como siempre, será el parque principal, que albergará el árbol más grande de la historia del municipio. Es un coloso de 25 metros de altura ofrecerá una experiencia nueva cada día, asegurando que cada visita sea diferente y memorable.

Lea: Así será el encendido de los alumbrados navideños en los 10 municipios del Valle de Aburrá

63 artesanos de la Navidad dedicaron diariamente su tiempo durante meses para dar vida a las figuras navideñas del alumbrado envigadeño. Se iluminaron diferentes sectores de la ciudad con más de 12.000 figuras navideñas, posibles gracias a 7.000 metros lineales de tela decorativa y más de 15 toneladas de material metálico. Son en total 10,5 kilómetros de vía iluminada, llevando la luz y la esperanza a cada rincón

Los 21 espacios iluminados son: la carrera 43A (Avenida El Poblado), calle 38 sur, calle 37 sur, carrera 42, carrera 43, pasaje de la Alcaldía, pasaje Éxito Vecino – Calle 36 sur, calle 39 sur, calle de La Buena Mesa, zona D y Parque Urbano El Dorado (barrio El Dorado), canalización de La Ayurá, intercambio vial Los Fundadores, glorieta de El Escobero con la Intermedia, bulevar Alcalá, parque principal Marceliano Vélez Barreneche, zona verde de la Biblioteca Pública y Parque Cultural Débora Arango, parque de La Fecundidad (barrio San Marcos), parque Los Urapanes (barrio El Portal), plaza de Mercado de Envigado, parque de San José, glorieta de Primavera.

">
Lea: Alumbrados navideños van a contar los 350 años de Medellín: esto es lo que debe saber si quiere visitarlos

El horario autorizado para estas operaciones será de 6:00 p.m. a 1:00 a.m., bajo la supervisión de agentes de tránsito que coordinarán la llegada y salida de los vehículos.

Además, según informó la Secretaría de Movilidad de Envigado, en la Zona Centro y en el sector de la Buena Mesa estarán exentos los vehículos de servicio especial de pasajeros, cuyo objeto del contrato sea diferente al turismo navideño.

También le puede interesar: ¡Prográmese! Estos son los conciertos gratuitos que habrá esta Navidad en Medellín

La tradición navideña en Envigado se encendió hace una semana con una ruta mágica que da la bienvenida al municipio. En el Puente Fundadores, los visitantes son recibidos por la figura de los Tres Reyes Magos siguiendo la estrella más grande que ilumina el camino. La invitación continúa hacia un pequeño Belén ubicado en la zona verde de la Biblioteca Pública y Parque Cultural Débora Arango. El gran epicentro de la celebración, como siempre, será el parque principal, que albergará el árbol más grande de la historia del municipio. Es un coloso de 25 metros de altura ofrecerá una experiencia nueva cada día, asegurando que cada visita sea diferente y memorable.

Lea: Así será el encendido de los alumbrados navideños en los 10 municipios del Valle de Aburrá

63 artesanos de la Navidad dedicaron diariamente su tiempo durante meses para dar vida a las figuras navideñas del alumbrado envigadeño. Se iluminaron diferentes sectores de la ciudad con más de 12.000 figuras navideñas, posibles gracias a 7.000 metros lineales de tela decorativa y más de 15 toneladas de material metálico. Son en total 10,5 kilómetros de vía iluminada, llevando la luz y la esperanza a cada rincón

Los 21 espacios iluminados son: la carrera 43A (Avenida El Poblado), calle 38 sur, calle 37 sur, carrera 42, carrera 43, pasaje de la Alcaldía, pasaje Éxito Vecino – Calle 36 sur, calle 39 sur, calle de La Buena Mesa, zona D y Parque Urbano El Dorado (barrio El Dorado), canalización de La Ayurá, intercambio vial Los Fundadores, glorieta de El Escobero con la Intermedia, bulevar Alcalá, parque principal Marceliano Vélez Barreneche, zona verde de la Biblioteca Pública y Parque Cultural Débora Arango, parque de La Fecundidad (barrio San Marcos), parque Los Urapanes (barrio El Portal), plaza de Mercado de Envigado, parque de San José, glorieta de Primavera.

">

Si ya está armando plan para ir a disfrutar de los alumbrados navideños en el municipio de Envigado, uno de los más tradicionales junto a los de Medellín, entonces le conviene conocer esta información.

La Alcaldía de Envigado anunció que autorizó, de manera provisional, el estacionamiento y cargue o descargue de pasajeros para vehículos de turismo navideño en este municipio del sur del Valle de Aburrá. La medida irá hasta el 30 de enero de 2026 y aplica para buses, microbuses, busetas de servicio especial y los tradicionales camiones escalera o chivas. Las zonas habilitadas son: Carrera 43A, entre calles 36 Sur y 33B Sur, sentido sur-norte, carril derecho. Calle 37 Sur, carril izquierdo, entre el parqueadero del Tecnológico de Artes Débora Arango y la incorporación al carril norte. Carrera 43A, en las áreas de parqueo contiguas al cementerio de Envigado.

Lea: Alumbrados navideños van a contar los 350 años de Medellín: esto es lo que debe saber si quiere visitarlos

El horario autorizado para estas operaciones será de 6:00 p.m. a 1:00 a.m., bajo la supervisión de agentes de tránsito que coordinarán la llegada y salida de los vehículos.

Además, según informó la Secretaría de Movilidad de Envigado, en la Zona Centro y en el sector de la Buena Mesa estarán exentos los vehículos de servicio especial de pasajeros, cuyo objeto del contrato sea diferente al turismo navideño.

También le puede interesar: ¡Prográmese! Estos son los conciertos gratuitos que habrá esta Navidad en Medellín

La tradición navideña en Envigado se encendió hace una semana con una ruta mágica que da la bienvenida al municipio. En el Puente Fundadores, los visitantes son recibidos por la figura de los Tres Reyes Magos siguiendo la estrella más grande que ilumina el camino. La invitación continúa hacia un pequeño Belén ubicado en la zona verde de la Biblioteca Pública y Parque Cultural Débora Arango. El gran epicentro de la celebración, como siempre, será el parque principal, que albergará el árbol más grande de la historia del municipio. Es un coloso de 25 metros de altura ofrecerá una experiencia nueva cada día, asegurando que cada visita sea diferente y memorable.

Lea: Así será el encendido de los alumbrados navideños en los 10 municipios del Valle de Aburrá

63 artesanos de la Navidad dedicaron diariamente su tiempo durante meses para dar vida a las figuras navideñas del alumbrado envigadeño. Se iluminaron diferentes sectores de la ciudad con más de 12.000 figuras navideñas, posibles gracias a 7.000 metros lineales de tela decorativa y más de 15 toneladas de material metálico. Son en total 10,5 kilómetros de vía iluminada, llevando la luz y la esperanza a cada rincón

Los 21 espacios iluminados son: la carrera 43A (Avenida El Poblado), calle 38 sur, calle 37 sur, carrera 42, carrera 43, pasaje de la Alcaldía, pasaje Éxito Vecino – Calle 36 sur, calle 39 sur, calle de La Buena Mesa, zona D y Parque Urbano El Dorado (barrio El Dorado), canalización de La Ayurá, intercambio vial Los Fundadores, glorieta de El Escobero con la Intermedia, bulevar Alcalá, parque principal Marceliano Vélez Barreneche, zona verde de la Biblioteca Pública y Parque Cultural Débora Arango, parque de La Fecundidad (barrio San Marcos), parque Los Urapanes (barrio El Portal), plaza de Mercado de Envigado, parque de San José, glorieta de Primavera.

hace 1 hora
bookmark

Utilidad para la vida