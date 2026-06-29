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Gustavo Petro está en Roma, donde se reunirá con el Papa León XIV, ¿cuál es el motivo?

Este lunes 29 de junio inició una agenda diplomática que incluye también una visita a Roma, para fortalecer el diálogo internacional sobre la paz.

  • El Presidente Petro ya está en Roma para cumplir una agenda diplomática que incluye encuentros con líderes internacionales y una audiencia oficial con el Papa León XIV. FOTO: X DE LA PRESIDENCIA
    El Presidente Petro ya está en Roma para cumplir una agenda diplomática que incluye encuentros con líderes internacionales y una audiencia oficial con el Papa León XIV. FOTO: X DE LA PRESIDENCIA
Diario La República
hace 3 horas
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El presidente Gustavo Petro inició este lunes 29 de junio una agenda que lo llevará por Roma y la Ciudad del Vaticano, donde tendrá un encuentro con el Papa León XIV.

Información de Presidencia indica que se busca fortalecer las relaciones diplomáticas e impulsar los diálogos internacionales sobre paz, dignidad humana, justicia social y defensa de la vida.

La visita de Petro es calificada por el Gobierno como un refuerzo del liderazgo de Colombia en los escenarios estratégicos del diálogo global.

El mandatario se reunirá también con líderes y representantes de alto nivel en espacios dirigidos al diálogo político, diplomático y social.

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¿Cuándo será el encuentro entre Petro y el Papa León XlV?

El próximo miércoles 1 de julio, Petro se encontrará en Roma con el sacerdote Luigi Ciotti, fundador y presidente de Libera, una organización que lucha contra la corrupción y las economías criminales.

El jueves 2 de julio se reunirá con el papa León XIV en el Palacio Apostólico, ubicado en la Ciudad del Vaticano.

Los líderes tendrán una audiencia oficial. Presidencia asegura que el encuentro es de alto valor diplomático y simbólico para Colombia, gracias al desarrollo de temas en común sobre paz, protección social, justicia y equidad.

Luego, el mandatario conversará con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin. Paul Richard Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados, tiene también agendada una conversación con Petro.

“Con esta agenda del presidente Petro en el Vaticano, Colombia continúa consolidando su presencia en escenarios internacionales como un país que promueve el diálogo, la transformación social y la construcción de paz con justicia y dignidad”, aseguró Presidencia.

Lea más: Petro y Cepeda liderarán la reorganización del Pacto Histórico para las elecciones regionales de 2027

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