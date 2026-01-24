Tormenta de nieve y hielo en EE. UU. provocó cancelación masiva de vuelos y tiene con zozobra a millones de habitantes

“Tómense esta tormenta en serio, amigos”, dijo el NWS en X, prediciendo una “franja asombrosamente larga” de nieve desde Nuevo México, en el suroeste, hasta Maine, en el extremo noreste.

Sean Duffy, el secretario de Transporte de Estados Unidos , advirtió que hasta 240 millones de estadounidenses pueden verse afectados por la tormenta. Al menos 16 estados y la capital Washington declararon estados de emergencia.

Una vez el Servicio Nacional de Meteorología (NWS en inglés) pronosticó grandes nevadas en algunas áreas y acumulaciones de hielo posiblemente “catastróficas” por lluvia helada, lo primero que hicieron los habitantes en alerta fue vaciar los estantes de los supermercados.

Una gigantesca tormenta invernal descargó nieve y lluvia helada sobre Nuevo México y Texas este sábado 24 de enero mientras se desplazaba por Estados Unidos hacia el Noreste, amenazando a decenas de millones de personas con apagones, caos en el transporte y temperaturas bajo cero.

Más de 3.400 vuelos dentro y fuera de Estados Unidos fueron cancelados y más de 1.100 retrasados, de acuerdo con el rastreador de vuelos FlightAware.

En Texas, la lluvia helada azotó Dallas y las temperaturas cayeron a los -6ºC. En Houston, el alcalde John Whitmire pidió a los residentes de la cuarta ciudad más poblada del país resguardarse el sábado por la noche durante las siguientes 72 horas. En esta metrópolis de casi 2,4 millones de habitantes se abrieron centros de acogida, especialmente para personas sin hogar.

La nieve también golpeó a los estados de Oklahoma y Arkansas, y en algunos puntos se reportaron hasta 15 centímetros de acumulación, según el NWS.

De acuerdo con las previsiones, la tormenta azotará la poblada región de los estados del Atlántico medio y del noreste antes de que se asiente una masa de aire gélido.

“Los efectos de la nieve y el aguanieve persistirán bien entrada la próxima semana, con episodios de recongelamiento que mantendrán las superficies heladas y peligrosas tanto para conducir como para caminar en un futuro previsible”, señaló el servicio meteorológico.

El Gobierno Federal, simultáneamente, anunció que sus oficinas estarán cerradas el lunes, de manera preventiva.

“Continuaremos monitoreando y estando en contacto con todos los estados en la trayectoria de esta tormenta. ¡Manténganse a salvo y manténganse abrigados!”, dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su plataforma Truth Social.