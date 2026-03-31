“Tendrán que aprender a defenderse”: Trump advierte a Europa por su falta de cooperación en el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado su señalamiento a países europeos por su inacción ante la crisis en el estrecho de Ormuz y falta de cooperación con el Ejército estadounidense en la guerra en Irán, avisando de que Washington no les ayudará en su defensa, en unos comentarios que ponen nuevamente en cuestión el compromiso de la Casa Blanca con la OTAN. En un mensaje en redes sociales, el mandatario norteamericano apunta a Reino Unido y otros países que “no pueden conseguir combustible para aviones debido a la crisis en el estrecho de Ormuz”, al que recuerda que se “negó a participar en la ‘decapitación’ de Irán”.

Trump acusa a Francia de bloquear el tránsito de armas a Israel

En otro mensaje pocos minutos después, Trump ha cargado contra el gobierno francés por “no permitir que aviones con destino a Israel, cargados de material militar, sobrevolaran su territorio”.