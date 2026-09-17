Trump amenaza con demoler el Kennedy Center por no llevar su nombre y escala su disputa cultural a los museos

La historia de Estados Unidos que se cuenta en sus museos se ha convertido en uno de los nuevos escenarios de confrontación para Donald Trump. Su administración cuestiona la manera en que varias instituciones culturales presentan la esclavitud, el racismo, la inmigración y la historia de los pueblos indígenas, mientras impulsa cambios en exposiciones, obras de arte y órganos de dirección.
La disputa alcanza a dos de los principales referentes culturales de Washington, el Smithsonian y el Kennedy Center. En el primero, la Casa Blanca ha puesto en discusión el contenido de algunas exposiciones. En el segundo, el enfrentamiento tiene además un componente personal, pues Trump quiere que su nombre quede asociado al edificio que lleva el de John F. Kennedy, un conflicto que lo llevó a amenazar con bloquear US$257 millones destinados a la renovación del complejo e incluso con plantear su demolición si no se resuelve el conflicto.
Entérese: Trump, a pesar del cambio de gobierno, no certificó al país en la lucha antidrogas, ¿por qué?