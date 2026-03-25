Trump “desatará el infierno”si negociaciones con Irán fracasan, advierten desde la Casa Blanca

Las negociaciones con Irán continúan, aseguró este miércoles la Casa Blanca, pero advirtió que el presidente Donald Trump “desatará el infierno” si Teherán no acepta un acuerdo.

“Las conversaciones continúan. Son productivas”, dijo la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, en rueda de prensa.

Teherán ha asegurado desde el lunes que son falsos los reportes de negociación.

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Trump anunció ese día que había decidido retirar su amenaza de atacar la infraestructura energética iraní porque Teherán había aceptado esas conversaciones mediante intermediarios.

“Si Irán no acepta la realidad del momento actual, si no entiende que ha sido derrotado militarmente y que seguirá siéndolo, el presidente Trump se asegurará de que reciba golpes más duros que cualquiera que haya recibido antes”, declaró Leavitt.