Israel deportó a Jordania a colombianas Manuela Bedoya y Luna Barreto tras interceptación de flotilla con rumbo a Gaza

La Ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio, confirmó que las ciudadanas colombianas Manuela Bedoya y Luna Barreto, detenidas a bordo de la embarcación HIO de la Flotilla Global “Sumud”, fueron liberadas y actualmente reciben acompañamiento del cónsul Carlos Piñeros en Israel. Allí se les realizarán chequeos médicos antes de que regresen a sus ciudades de residencia.
En comunicación telefónica con la canciller, Manuela Bedoya indicó que se siente agotada pero con la moral alta. La joven viajará de regreso a Colombia con el apoyo del Fondo Especial para las Migraciones, mientras que Luna Barreto permanecerá en Jordania, donde reside actualmente con su esposo. Ambas expresaron su agradecimiento al Gobierno Nacional por el seguimiento y apoyo brindado durante estos días que estuvieron detenidas.