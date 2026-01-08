Trump ordena el retiro de Estados Unidos de 66 tratados internacionales, incluidas varias entidades de la ONU

Donald Trump ha ordenado la “retirada” de Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales, incluida una treintena de entidades de la ONU, a las que acusa de actuar contra los intereses del país norteamericano en temas relacionados con seguridad, economía o soberanía.
Así lo recoge un comunicado firmado por el mandatario queobliga a “todos” los Departamentos y agencias a no “participar” ni financiar a 31 organizaciones de Naciones Unidas y otras 35 no pertenecientes al organismo multilateral, sin aportar nombres, alegando que “operan en contra de los intereses nacionales, la prosperidad económica o la soberanía de Estados Unidos”.