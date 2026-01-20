Video | Ciclón Harry golpeó una de las islas más turísticas de Italia

Un fuerte ciclón azotó el centro del Mediterráneo y provocó este martes escenas de caos en varias zonas costeras de Italia, especialmente en Sicilia, donde se activaron alertas rojas por fuertes vientos, lluvias intensas y peligrosas marejadas que obligaron a evacuar al menos a 190 personas.
Imágenes difundidas en redes sociales mostraron el momento en que una ola de gran tamaño impactó contra el puerto de Lipari, una isla turística frente a la costa siciliana, inundando calles en cuestión de segundos y sacudiendo con violencia las embarcaciones amarradas en la marina. El oleaje superó las defensas portuarias y avanzó hacia zonas bajas del casco urbano.