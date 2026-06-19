Violencia en Líbano pone en riesgo el acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos

Las negociaciones previstas para este viernes entre Irán y Estados Unidos en Suiza fueron aplazadas sin una nueva fecha definida, en un nuevo revés para el proceso diplomático que busca poner fin a la guerra en Oriente Medio. La decisión se conoció mientras la violencia continúa en Líbano, donde Israel mantiene sus operaciones militares contra Hezbolá pese al reciente acuerdo firmado entre Washington y Teherán.
El gobierno suizo confirmó la postergación de los encuentros que debían abrir un periodo de 60 días de conversaciones sobre el programa nuclear iraní y otros puntos contemplados en el memorando de entendimiento suscrito esta semana por el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo iraní, Masud Pezeshkian.
La incertidumbre sobre el futuro del acuerdo aumentó después de una nueva ola de bombardeos israelíes en territorio libanés. Según el Ministerio de Salud de Líbano, los ataques dejaron al menos 18 muertos y 33 heridos durante la noche, mientras que el ejército israelí reportó la muerte de cuatro de sus soldados, incluido un oficial de alto rango.