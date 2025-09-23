Cadena perpetua a la vista: viuda envenenó a sus dos niños, los metió en maletas y escapó de Nueva Zelanda

Una madre fue declarada culpable de matar a sus dos hijos y esconder sus cuerpos en maletas, en Nueva Zelanda, tras un juicio que atrajo la atención internacional.

Hakyung Lee, de 45 años, fue extraditada desde Corea del Sur en 2022 después de que se descubrieran los restos de los niños en varias valijas dejadas en un almacén en el sur de Auckland.

Las autoridades creen que llevaban fallecidos entre tres y cuatro años antes de que se encontraran sus cuerpos. Los niños, Yuna Jo y Minu Jo, tenían ocho y seis años en el momento de su muerte.

Los abogados de Lee habían argumentado que no era culpable, alegando demencia, y que la muerte de su esposo en 2017 la había sumido en una espiral depresiva. Sin embargo, la fiscalía expuso que fue consciente de sus actos.