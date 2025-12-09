Xiomara Castro denunció presunta injerencia de Trump en las elecciones en Honduras y rechazó un “golpe electoral”

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, denunció este martes 9 de diciembre una “adulteración” de los resultados de las elecciones en su país y condenó la “injerencia” de su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien apoya a un candidato derechista. Le puede interesar: ¿Asistirá al Nobel? La familia de María Corina Machado mantiene la esperanza en medio del silencio sobre su ubicación A punto de concluir, el escrutinio de las presidenciales es liderado por el conservador Nasry Asfura, el favorito de Trump, con una estrecha ventaja sobre el también derechista Salvador Nasralla, quien denuncia ser víctima de un “fraude”.

Y es que para Castro el proceso electoral en su país, estuvo marcado por amenazas, manipulaciones y una clara “adulteración de la voluntad popular”. De esta manera, dio a conocer que su gobierno denunciará esto ante Naciones Unidas, la Unión Europea, la Celac, la OEA y otros organismos internacionales.

“El pueblo asistió y participó valientemente y decidido en las urnas, pero vivimos un proceso marcado por amenazas, coacción, manipulación del TREP (sistema de resultados preliminares) y adulteración de la voluntad popular”, dijo Castro durante un acto público en la localidad de Catacamas.

“Estas acciones constituyen un golpe electoral en curso que vamos a denunciarlo” en instancias internacionales, agregó la mandataria en su primera declaración tras los comicios, marcados por demoras en el escrutinio a raíz de sucesivos fallos informáticos. La candidata del oficialismo de izquierda, Rixi Moncada, quien también denunció un “fraude” quedó en un lejano tercer lugar de los punteros. Castro agregó que los resultados de las elecciones “están viciados de nulidad” desde la propia campaña.

"Condeno la injerencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando amenazó al pueblo hondureño que, si le daban el voto a una valiente y patriota candidata del partido Libre, Rixi Moncada, iban a tener consecuencias", sostuvo la gobernante. Según medio internacionales, varios días antes de las votaciones, el presidente Donald Trump le manifestó su apoyo al candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, y le pidió a todos los hondureños a respaldarlo. Dentro del mismo discurso, calificó a la candidata oficialista Rixi Moncada como "cercana al comunismo" y acusó al candidato liberal Salvador Nasralla de intentar "dividir el voto".

El gobernante del Partido Libertad y Refundación (Libre), Nasralla, solicitó la nulidad de los escrutinios realizados en las más de 19.000 juntas receptoras de votos, por culpa de un presunto "desastre" en el sistema de transmisión preliminar de resultados.