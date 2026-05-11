Westcol elogió a Uribe por Familias en Acción: “Me ayudó mucho”

Durante una transmisión en vivo desde la finca de Álvaro Uribe Vélez en Llanogrande, el streamer antioqueño Westcol protagonizó uno de los momentos más comentados al reconocer públicamente el impacto que tuvo el programa Familias en Acción en su vida y en la de su familia. Frente al exmandatario, el creador de contenido aseguró que ese subsidio fue clave para salir adelante durante su infancia en Itagüí.
“Yo soy de Familias en Acción”, dijo Westcol durante la conversación, que fue seguida por cientos de miles de personas en la plataforma Kick. El streamer recordó que su madre realizó el proceso de inscripción en una Casa de Justicia y que los recursos que recibían representaban un alivio para el hogar.