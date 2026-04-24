Tras hospitalización de alias Douglas, ¿en qué va el traslado de cabecillas de la cárcel de Itagüí anunciado por Petro?

El histórico cabecilla de la banda La Terraza continúa hospitalizado en el Centro Oncológico de Antioquia, en Envigado , donde es atendido por un cuadro de disnea, que es una dificultad respiratoria que le genera falta de aire, y una cianosis, que está relacionada con una coloración azulada de la piel por falta de oxígeno.

La hospitalización de José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas , por sus quebrantos respiratorios que trae desde 2010, reavivó el cuestionamiento sobre por qué aún los cabecillas de la mesa de paz continúan en la cárcel de Itagüí, pese a que hace dos semanas el presidente Gustavo Petro había ordenado su traslado a La Picota, en Bogotá. Líos con cámaras de seguridad serían el origen de los retrasos.

La concejal de Medellín, Claudia Carrasquilla, indicó que no había registro en los reportes de la salida de Muñoz Martínez del penal, aunque sí reconoció que se encuentra en este centro asistencial con el acompañamiento de guardianes del Inpec, quienes están a la espera de que le den de alta para regresarlo al penal.

Pero la situación de alias Douglas es una más de las registradas en la cárcel La Paz, de Itagüí, con los condenados cabecillas de las bandas criminales de Medellín, con quienes, tras el anuncio del presidente Petro hace dos semanas de que debían ser trasladados, hasta el momento no ha habido mayores novedades sobre este proceso.

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“Los señores que hicieron la fiestica, salen de la cárcel, entran es a otra, trasladados. Salen de Itagüí, se acabó el tema”, dijo el mandatario el pasado 13 de abril, pero hasta el momento poco de esto se ha cumplido a la fecha.

Según ha trascendido, la demora en el proceso de traslado a la cárcel La Picota estaría relacionada con los problemas de las cámaras de seguridad del penal, que llevan tres años sin funcionar, situación que habría impedido establecer plenamente quiénes fueron los que participaron en la fiesta vallenata del pasado 8 de abril, en la que tuvo como principal estrella al cantante Nelson Velásquez.

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“Es increíble cómo después de tres años aún no estén funcionando las cámaras de seguridad y, más increíble aún, que el ministro de Justicia (Jorge Iván Cuervo) se sorprenda por lo que ocurrió”, manifestó el concejal de Medellín, Andrés Felipe Tobón.

Otro de los inconvenientes para estos traslados es que el alto comisionado para la paz, Otty Patiño, no habría enviado ningún oficio al Inpec para estos movimientos, al parecer, porque están pendientes de si estos cabecillas pierden o no su estatus de gestores de paz.

Ante esto, las distintas autoridades continúan en las investigaciones para definir quiénes organizaron la celebración, en la que participaron más de 130 personas, y quiénes de los cabecillas estuvieron allí.