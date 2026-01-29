x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Estragos del aguacero en Medellín todavía se sienten: barrios en El Poblado siguen sin energía

EPM anunció que trabaja en el restablecimiento del servicio, pero que en algunas partes ha tenido problemas para acceder con la maquinaria.

  • En la penumbra trabajaron toda la madrugada las cuadrillas de EPM para arreglar los daños que dejaron las lluvias. FOTO: CORTESÍA EPM
El Colombiano
El Colombiano
hace 4 horas
bookmark

El aguacero que golpeó este miércoles 28 de enero y parte de la madrugada de este jueves le demostró nuevamente a la ciudad su vulnerabilidad para enfrentar eventos extremos. Además de las inundaciones que destrozaron vías y anegaron varios sectores en El Poblado, la caída de postes y conexiones dejó sin servicio de energía a cientos de personas en el sur de la ciudad.

Según informó EPM, desde este miércoles están sin energía algunos circuitos que abastecen sectores como Alto de Las Palmas a la altura de la Cola del Zorro, Los Naranjos y Los Balsos. En los circuitos de Los Naranjos y Los Balsos, la empresa señaló que trabaja para recuperar las conexiones y el retirar postes caídos para reanudar el servicio.

Entérese: Caos por aguacero: en 44 minutos cayó el equivalente a lluvia de un mes en El Poblado

Para el circuito que abastece sectores del Alto de Las Palmas, la complejidad de restablecer el servicio se debe a una palma caída sobre las redes y a la imposibilidad de ingreso de la grúa. La empresa anunció que en este punto se desplaza personal adicional para continuar con las labores de reparación.

Donde ya vieron nuevamente la luz después de una noche larga y angustiosa fue en Los Balsos hacia Las Palmas y El Tesoro, cuyos residentes pasaron horas a oscuras después del chaparrón.

Líneas de atención habilitadas para reportes

La empresa pidió a los usuarios comunicarse a las líneas de atención al cliente 604 44 44 115 o la línea gratuita para reporte de daños 01 8000 415 115 o consultar sobre las novedades de estos procedimientos.

Aguacero dejó grogui a la ciudad

La ciudad apenas dimensiona los impactos que dejó el evento extremo de este miércoles, no solo en Medellín, sino en buena parte del Valle de Aburrá. Según el Siata, solo en El Poblado cayeron 87 milímetros de agua en apenas 45 minutos, el equivalente a lo que cae en promedio todo el mes de enero, según los registros históricos.

Esta zona, rodeada principalmente de comercios como centros comerciales, concesionarios de vehículos, grandes superficies de tiendas y bodegas, se inundó. El agua incluso llegó hasta la biblioteca del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, donde tuvieron que levantar todos los libros que estaban en la parte de abajo de las estanterías para que no quedaran flotando.

Le recomendamos leer: ¿Por qué Medellín colapsa con un aguacero? Las razones que explican un problema cada vez más grave

La Presidenta con su fuerza hizo levantar el asfalto en uno de los costados de la 10, lo que causó un enorme caos de movilidad en la avenida Las Vegas. La lluvia además estuvo acompañada de una tormenta eléctrica. En apenas 20 minutos, 10 descargas eléctricas cayeron sobre Medellín y una en Envigado.

El Siata reportó probabilidad baja de precipitaciones para este jueves 29 de enero, pero el temor de la ciudadanía es que, ante nuevos eventos extremos, cada vez más frecuentes, otros sectores de la ciudad sufran colapsos como el padecido este miércoles en el sur.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué sectores de Medellín están sin energía por el aguacero?
Alto de Las Palmas, Los Naranjos y Los Balsos, principalmente en el sur y El Poblado.
¿Por qué no se ha restablecido el servicio en algunos puntos?
Por postes y árboles caídos sobre las redes y dificultades para ingresar maquinaria pesada.
¿Cuánta lluvia cayó durante el aguacero?
Cayeron 87 milímetros en 45 minutos, el promedio de todo enero.
