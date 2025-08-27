¿Un descuido? Esto fue lo que causó la alarma este miércoles en el aeropuerto Olaya Herrera

Hubo confusión al medio día de este miércoles 27 de agosto en la terminal aérea de Medellín luego de que se activara una alerta antiexplosivos. Sin embargo, el hecho por fortuna no trascendió a mayores. Según ha podido conocer EL COLOMBIANO de manera extraoficial, cerca del medio día uno de los perros antiexplosivos que patrullan el aeropuerto Olaya Herrera emitió una alerta al revisar un morral que había sido llevado al terminal aéreo por un taxi. De inmediato se activaron los protocolos de seguridad del terminal aéreo y se evacuaron a algunos de los usuarios del aeropuerto mientras se esperaba el arribo de los técnicos antiexplosivos de la Policía. Lea también: El debate urbano tras el Mar Medellín, ¿necesita la ciudad un gran parque? Posteriormente, cuando llegaron los técnicos y revisaron el morral, al interior del mismo se encontró lo que habría sido el causante de la alerta del canino; pues al revisar su contenido, se hallaron entre otros elementos un proveedor de pistola junto a varios cartuchos de calibre 9 milímetros. Ante este hallazgo se descartó la alerta de bomba en el terminal y todo volvió a la normalidad. Sin embargo, el peculiar contenido de la maleta causó curiosidad. No obstante, según pudo establecer este diario, antes de la emergencia en el Olaya un pasajero que se dirigía al interior del país –y que se identificó como uno de los miembros de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos DEA– alertó de la pérdida de su maleta por lo que las autoridades aeroportuarias comenzaron con la respectiva búsqueda para dar con el elemento. Justamente la maleta que causó todo el revuelo es la misma del agente. Por ahora es motivo de investigación por parte de las autoridades cómo fue que la maleta terminó en manos del taxista. También queda en el aire qué pasará con el olvidadizo agente.