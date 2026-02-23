¿Hay riesgo de que se extienda a Medellín el conflicto en México por la muerte de alias El Mencho? Esto es lo que se sabe

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, cabecilla del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha generado un fuerte caos en nueve estados de México desde el pasado domingo, cuando fue abatido por las autoridades, pero teniendo en cuenta los vínculos de esta estructura con los grupos criminales de Colombia como el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y La Oficina, hay cierta zozobra sobre la posibilidad de que estos conflictos se extiendan a territorio colombiano.
La alianza de esta estructura mexicana en Colombia quedó en evidencia el 18 de abril de 2023 cuando fue capturado en Medellín Juan Guillermo Naranjo Henao, quien es hermano del exsubcontralor de Antioquia, Rubén Darío Naranjo Henao. La detención se produjo por ser señalado de ser un presunto líder de una estructura delincuencial asociada al CJNG para el envío de drogas desde Colombia y Ecuador hacia México y Estados Unidos.
