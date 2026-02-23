¿Hay riesgo de que se extienda a Medellín el conflicto en México por la muerte de alias El Mencho? Esto es lo que se sabe

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, cabecilla del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha generado un fuerte caos en nueve estados de México desde el pasado domingo, cuando fue abatido por las autoridades, pero teniendo en cuenta los vínculos de esta estructura con los grupos criminales de Colombia como el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y La Oficina, hay cierta zozobra sobre la posibilidad de que estos conflictos se extiendan a territorio colombiano. La alianza de esta estructura mexicana en Colombia quedó en evidencia el 18 de abril de 2023 cuando fue capturado en Medellín Juan Guillermo Naranjo Henao, quien es hermano del exsubcontralor de Antioquia, Rubén Darío Naranjo Henao. La detención se produjo por ser señalado de ser un presunto líder de una estructura delincuencial asociada al CJNG para el envío de drogas desde Colombia y Ecuador hacia México y Estados Unidos. Entérese: Cartel de Jalisco expande su red ilegal en Colombia

Pero más allá de este caso, se tiene conocimiento que la estructura que lideró alias El Mencho ha tenido vínculos desde 2016 con los grupos criminales colombianos para el envío de estupefacientes a cambio de dinero o apoyos logísticos, de acuerdo con las negociaciones que tuvieran los grupos armados. Esto ocurrió luego del reemplazo en el mercado de la coca al cartel de Los Zetas, el cual fue duramente golpeado por las guerras en el país norteamericano y las operaciones policiales en su contra. De hecho, tras estos acuerdos, junto con el Cartel de Sinaloa, son los principales compradores de la droga colombiana para luego comenzar su distribución tanto en México como en Estados Unidos, circulando los estupefacientes por las costas Atlántica y Pacífica, abasteciendo económicamente a las distintas estructuras armadas, aunque sin tener vinculación directa en las guerras mafiosas en Colombia. Entérese: Capturaron en Medellín a presunto socio de cartel mexicano que es hermano de un exsubcontralor de Antioquia La muerte de alias El Mencho, abatido en un operativo el pasado domingo en Tapalpa, un municipio del estado de Jalisco ubicado a dos horas de Guadalajara, la principal ciudad de este territorio, generó asonadas, desmanes de orden público y hasta incendios de vehículos en los estados de Jalisco, Michoacán, Colima, Guerrero, Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit, Zacatecas y Tamaulipas. Esto llevó a que se suspendieran todas las actividades en estas zonas, incluyendo partidos de fútbol programados como el Querétaro vs Juárez por la Liga MX o el clásico de la liga femenina de México entre Guadalajara y América que se iba a disputar en el estadio Akron, de Zapopán, área metropolitana de Guadalajara y una de las sedes mundialistas, donde jugará la Selección Colombia contra el ganador de uno de los repechajes intercontinentales.

Esta fue la captura de Juan Guillermo Naranjo Henao en 2023 por sus presuntos vínculos con el Cartel Jalisco Nueva Generación en Medellín. FOTO: CORTESÍA

No obstante, ante el panorama de si los desmanes se pudieran expandir al territorio colombiano, y particularmente al antioqueño, hasta el momento ni las autoridades ni los expertos en conflicto armado de la ciudad tienen algún indicio. Luis Fernando Quijano, director de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), explicó que “hasta el momento no habría riesgo de que algo pasara, teniendo en cuenta que el Cartel Jalisco Nueva Generación es una estructura muy organizada y con la muerte de alias El Mencho no hay asomos de fractura interna. En Colombia las cosas seguirán funcionando normalmente”.

Esto se suma a que cuando han ocurrido grandes golpes con los grupos mexicanos, como la capturas de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, el 22 de febrero de 2014, o la de Ismael Mario Zambada García, alias El Mayo Zambada, el 26 de julio de 2024, no se presentaron inconvenientes de seguridad en ninguna parte de Colombia. Así mismo, las autoridades de Medellín anunciaron que continuarán su trabajo articulado con Interpol en Colombia para continuar con la ofensiva contra quienes serían los socios de este grupo criminal mexicano para dar con su captura. Le puede interesar: ¿Quién era ‘El Mencho’? El temido líder del Cartel Jalisco Nueva Generación abatido por el ejército mexicano

El comandante de la Policía Metropolitana, general Henry Yesid Bello, explicó que “hay aproximadamente diez grupos delincuenciales organizados en el área metropolitana y por eso se han traído las capacidades en talento humano, que han dado unos excelentes resultados contra estos narcotraficantes que se han venido a refugiar en el departamento o en otras partes del territorio colombiano”. Sin embargo, no se baja la guardia en contra de las organizaciones criminales trasnsacionales que se encuentran en la ciudad y en caso de alguna alerta estarían preparados para reaccionar y evitar afectaciones a la tranquilidad de la población en general.

