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“Busque un principio de oportunidad”: la invitación del alcalde al exdirector del Área Metropolitana

El alcalde Federico Gutiérrez le hizo este llamado a Juan David Palacio luego de que un juez de segunda instancia no avaló el llevarlo a la cárcel mientas afronta proceso por presunta corrupción.

  • Con la de las últimas horas, van dos llamados del alcalde Federico Gutiérrez para que Juan David Palacio colabore con la justicia. FOTOS: JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
    Con la de las últimas horas, van dos llamados del alcalde Federico Gutiérrez para que Juan David Palacio colabore con la justicia. FOTOS: JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
  • “Busque un principio de oportunidad”: la invitación del alcalde al exdirector del Área Metropolitana
Redacción El Colombiano
hace 59 minutos
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Tras conocerse que el exdirector del Área Metropolitana Juan David Palacio seguirá afrontando el caso judicial por presunta corrupción en libertad, el alcalde Federico Gutiérrez le hizo un llamado a que busque un plan de colaboración con la justicia develando aspectos del presunto tinglado criminal que habría afectado varias instancias de la administración pública de Medellín en la anterior administración.

Le recomendamos leer: Se reanuda juicio: testimonio del bombero Misael Cadavid enredaría al exalcalde Daniel Quintero

“Él lo que debería hacer ya es buscar un principio de oportunidad. Las pruebas las tiene la fiscalía; han revelado muchas de ellas. Ya hay principios de oportunidad que lo involucran a él y al jefe de la banda, que cuente todo. De lo contrario, pronto lo enviarán a la cárcel durante más de treinta años. Así se lo advirtió el mismo juez. El mérito para que este tipo vaya a la cárcel es demasiado grande”, expresó el mandatario de la capital antioqueña ante varios medios de comunicación, refiriéndose a Palacio.

Palacio fue el director del AMVA entre 2020 y 2023, cuando Daniel Quintero era alcalde de Medellín. Está imputado por presunto peculado por apropiación y celebración indebida de contratos dentro de un proceso por presunta contratación amañada por casi $18.000 millones con el Cuerpo de Bomberos de Itagüí.

Dentro de este proceso también están respondiendo Misael Cadavid, exgerente de la organización de socorro mencionada; el exjefe de la misma, Elkin González (posible peculado), la funcionaria del Área María María Yaneth Rúa (peculado y celebración indebida de contratos); las exsubdirectoras del área ambiental Ana María Roldán y Diana María Montoya (peculado y celebración indebida de contratos), lo mismo que Juan Alberto Cardona, quien ha fungido como tesorero y contador de los bomberos de Itagüí (falsedad en documento privado).

Este proceso se ha retroalimentado con otro que se lleva también por la presunta contratación tramposa de otros $18.000 millones para obras y mantenimiento del Parque de las Aguas en el cual hay una presunta implicada colaborando con la justicia a cambio de beneficios.

El segundo principio de oportunidad ya entregado lo obtuvo Cadavid, en tanto que Rúa y González también están buscando que los incluyan bajo esta figura.

En octubre pasado, cuando fueron capturados Cadavid, Rúa y González, el alcalde ya le había echado un lance similar al de este jueves a Palacio:

También le sugerimos ver: Juicio del caso Área Metropolitana en gobierno Quintero: pendiente luz verde a colaboración de nuevos testigos

“Busque un principio de oportunidad”: la invitación del alcalde al exdirector del Área Metropolitana

“La corrupción que generaron internamente dentro del Área Metropolitana es absurda. Yo le recomendaría al exdirector del Área Metropolitana que es mejor que se entregue y hable antes de que sea capturado, porque las pruebas también son contundentes. Se robaron a Medellín, y vienen muchas más pruebas”, dijo entonces.

Las palabras del mandatario finalmente tuvieron asidero en las revelaciones que han hecho en las audiencias que se han llevado a cabo con relación al modus operandi de una organización para saquear el Área y otras instancias del Distrito, justamente basados en los testimonios y las pruebas entregadas dentro de los principios de oportunidad.

La primera implicada en la corrupción del Área Metropolitana que empezó a colaborar con la justicia afirmó que por cada contrato en esa entidad cobraban un 20% de comisión. “Diez por ciento era para Miguel y el resto para repartirlo entre ellos”, dijo refiriéndose al hermano mayor del entonces alcalde y al combo de amigos que él mismo había ubicado alrededor del AMVA y de Metroparques, entre los cuales estarían el ex subdirector financiero Álvaro Villada; los exgerentes de Metroparques Jorge Enrique Liévano y María Eugenia Domínguez, lo mismo que el empresario Juan Pino.

La testigo, quien también era funcionaria y amiga de ellos, mencionó que esa forma de actuar además se habría replicado en el Instituto de Deporte y Recreación (Inder) y en la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), otras dos dependencias de la administración de Medellín en las que Miguel Quintero también, según ella, daba igualmente órdenes.

Igualmente, le puede interesar: Indagan 15 posibles casos de corrupción en la alcaldía de Medellín: la información la dio el propio Federico Gutiérrez

En la matriz de colaboración de Cadavid habría mencionado también la participación directa del exalcalde Quintero en este entramado y posiblemente habría pasado por el nombre del exdirector, Juan David Palacio, quien permanece en libertad debido a que ya dos jueces (primera y segunda instancia) no avalaron la petición de la Fiscalía y las víctimas en el sentido de que debería afrontar el proceso entre rejas debido a que, según ellos, puede afectar la investigación.

Bloque Preguntas Frecuentes

¿Qué es un principio de oportunidad en Colombia?
Es un mecanismo legal que permite suspender o renunciar a la persecución penal si el implicado colabora con información relevante para esclarecer delitos.
¿Por qué Juan David Palacio sigue en libertad?
Dos jueces negaron la medida de aseguramiento, al considerar que no representa riesgo para el proceso judicial.
¿Qué entidades están involucradas en el caso?
Principalmente el Área Metropolitana, Bomberos de Itagüí, Metroparques, Inder y la Empresa de Desarrollo Urbano.
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