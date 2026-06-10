Abelardo de la Espriella no acatará fallo del Tribunal: estos son los detalles de su defensa

La campaña presidencial de Abelardo de la Espriella anunció que emprenderá una férrea defensa jurídica luego de la decisión adoptada por un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, que ordenó restringir el uso de símbolos patrios y algunas expresiones asociadas a su movimiento político mientras se resuelve una acción de tutela presentada por un ciudadano. La controversia surgió después de que el Tribunal acogiera una solicitud de medidas provisionales dentro de una tutela en la que se argumenta que el uso de elementos como la bandera, el escudo y otros símbolos nacionales por parte del candidato podría vulnerar derechos fundamentales. Como consecuencia, el despacho judicial ordenó limitar la utilización de estos elementos en actividades y piezas publicitarias de la campaña. La decisión también incluyó la petición de que tanto el candidato como su organización política se abstengan de utilizar las expresiones “Firmes por la Patria” y “Defensores de la Patria”, esta última correspondiente al nombre del movimiento que respalda la aspiración presidencial de De la Espriella.

El pronunciamiento judicial provocó reacciones inmediatas en distintos sectores políticos y jurídicos, debido a las implicaciones que podría tener sobre la libertad de expresión y la actividad proselitista en medio de la recta final de la campaña electoral. Desde el entorno del candidato dejaron claro que no están dispuestos a acatar la determinación sin antes agotar todos los mecanismos legales disponibles. De hecho, el movimiento Defensores de la Patria anunció que buscará revertir la decisión ante las instancias correspondientes y que promoverá acciones para que se investigue la actuación del magistrado que emitió la medida. Lea más: De la Espriella colma la Plaza de la Aduana en Cartagena y lanza desafiante respuesta a sentencia judicial Como parte de esa estrategia, se conoció que el abogado Germán Calderón España, integrante del equipo jurídico de la campaña, presentó una tutela contra la decisión judicial. Según explicó, la acción busca proteger derechos fundamentales que, a su juicio, habrían sido vulnerados con la medida adoptada por el Tribunal. Entre los derechos presuntamente afectados, el jurista mencionó el debido proceso, la participación política, la igualdad, el libre desarrollo de la personalidad y la libertad de expresión. La defensa considera que la decisión constituye una restricción desproporcionada que impacta directamente el ejercicio de la actividad política del candidato y de quienes respaldan su movimiento.