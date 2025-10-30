Apuñalaron en 16 ocasiones a una mujer sobre una moto en la comuna 13, de Medellín

Cuando llegó de trabajar en un bus a su casa, dos hombres en una moto montaron a la fuerza a Yuri Alejandra Pineda Cabueñas, de 19 años. Luego de ubicarla entre ellos, la mujer comenzó a hacer repulsa para hacerlos caer y en ese momento uno de ellos, quien iba de parrillero, la apuñaló con tal sevicia que le propinó 16 heridas, las cuales le ocasionaron la muerte.
Ocurrió a las 6:30 de la tarde del pasado miércoles en la calle 43BB con la carrera 120B, en el barrio Eduardo Santos, en la comuna 13 (San Javier), en el occidente de Medellín. Del hecho señalan al excompañero sentimental de Yuri Alejandra, con quien la mujer había finalizado la relación hace un mes, según sus familiares, por actitudes violentas en contra de ella.