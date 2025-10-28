x

Presuntos integrantes del Clan del Golfo asesinaron a dos mujeres después de revisarles el celular en el Norte antioqueño

Al parecer, los autores materiales serían integrantes del Clan del Golfo, que le habrían encontrado conversaciones a las víctimas con miembros de las disidencias. Los hechos ocurrieron en Valdivia y Yarumal.

  • Yorjani Tapias Gaviria (izq.) y Yónica Orozco Herrera (der.) fueron asesinadas en las últimas horas en Valdivia y Yarumal, ambas luego de que miembros de Clan del Golfo les revisara el celular. FOTOS: CORTESÍA RADIO NOTICIAS DE ANTIOQUIA
Santiago Olivares Tobón
Metro

28 de octubre de 2025
Luego de que les revisaran el celular, al ser interceptadas por miembros del Clan del Golfo, dos mujeres fueron asesinadas en las últimas horas en el Norte antioqueño. Los hombres armados las sentenciaron luego de que les encontraran mensajes con presuntos miembros del frente 36 de las disidencias de las Farc, según los reportes judiciales.

Las muertes de ambas mujeres fueron en similares circunstancias y con algunas horas de diferencia. A la primera de ellas la ubicaron en la zona rural de la vereda La Paulina, corregimiento de Puerto Valdivia, el cual está ubicado a una hora y media del casco urbano de este municipio del Norte antioqueño.

En este hecho fue asesinada Yorjani Tapias Gaviria, de 18 años, a quien encontraron en una zona boscosa con dos heridas de bala en la cabeza. Su teléfono celular no apareció en la escena, pero los investigadores pudieron establecer que esta mujer fue raptada y atacada por miembros de este grupo armado.

Horas más tarde, pero en la vereda El Cedro, de Yarumal, las autoridades encontraron el cadáver de Yónica Orozco Herrera, también de 18 años, quien presentaba múltiples impactos con arma de fuego y la ubicaron en similares circunstancias que a la otra mujer: en una zona boscosa y sin su teléfono celular.

El comandante de la Policía Antioquia, coronel Óscar Mauricio Rico, explicó que “ubicaron conversaciones con integrantes de otra estructura criminal y creeríamos que bajo esa premisa fue el motivo por el cual ultimaron a estas jóvenes. Lamentable que se esté enfrentando en estos jóvenes de 18 años una situación, una confrontación de especialmente por línea de mando a los cabecillas principales”.

Al parecer esta sería una nueva directriz de los miembros del bloque Roberto Vargas Gutiérrez –a través del frente Jorge Arboleda–, que actualmente se encuentra en la disputa de este territorio del Norte antioqueño con el frente 36 de las disdencias de las Farc.

El máximo cabecilla de este grupo armado es José Gonzalo Sánchez Sánchez, alias Gonzalito, quien estaría dando órdenes de atacar a todos los señalados de apoyar a los integrantes de las disidencias, estructura que en esta parte de Antioquia tiene como su máximo líder a Néider Yesid Uñates López, alias Primo Gay.

Esta confrontación ha generado, además, múltiples desplazamientos en cinco municipios de Antioquia, entre ellos el más grande en el municipio de Briceño, en el que más de 2.000 personas debieron abandonar sus hogares por más de una semana.

Desde la Policía Antioquia informaron que ya avanzan en las labores para evitar nuevos ataques en contra de las mujeres en estos territorios de conflicto armado en el departamento.

Con la muerte de estas dos mujeres son 95 las asesinadas este año en el departamento, de acuerdo con la Policía Nacional. El año pasado, a la fecha, se contabilizaban 86 casos, lo que representa un incremento de nueve casos.

En Valdivia es la segunda mujer asesinada que se contabiliza este año, mientras que en Yarumal ya van cinco femeninas que murieron a manos de la violencia.

